Später Schock für Drakenburg – Rehburg dreht das Derby Später Schock für Drakenburg – Rehburg dreht das Derby von red · Heute, 17:21 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Lange geführt, am Ende leer ausgegangen: Der TuS Drakenburg verliert das Derby gegen den RSV Rehburg mit 1:2 – und kassiert den entscheidenden Treffer tief in der Nachspielzeit.

Der TuS Drakenburg hat im Derby gegen den RSV Rehburg einen späten Rückschlag hinnehmen müssen. Trotz Führung unterlag die Mannschaft mit 1:2 – und kassierte den entscheidenden Gegentreffer erst in der Nachspielzeit. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber vielversprechend. Lucas Teichmann brachte Drakenburg in der 25. Minute in Führung und belohnte eine engagierte Anfangsphase. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und auch verdient 1:0 geführt“, sagte Trainer Stefan Czyborra. Seine Mannschaft habe das Spiel kontrolliert und sich weitere Möglichkeiten auf eine höhere Führung erarbeitet.

Doch nach dem Seitenwechsel kippte die Partie. „Auf eine gute erste Halbzeit folgte eine katastrophale zweite Halbzeit“, so Czyborra. Der Ausgleich fiel nach einem Ballverlust im Offensivspiel, den Rehburg konsequent ausnutzte. Usman Obisesan traf in der 49. Minute zum 1:1. In der Folge verlor Drakenburg zunehmend die Kontrolle. Die Partie wurde hektischer, geprägt von vielen Zweikämpfen und Unterbrechungen. Auch zwei Platzverweise trugen zur Unruhe bei – unter anderem sah Lukas Wacker auf Drakenburger Seite die Rote Karte.