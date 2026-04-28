Später Schock für Drakenburg – Rehburg dreht das Derby

Lange geführt, am Ende leer ausgegangen: Der TuS Drakenburg verliert das Derby gegen den RSV Rehburg mit 1:2 – und kassiert den entscheidenden Treffer tief in der Nachspielzeit.
Der TuS Drakenburg hat im Derby gegen den RSV Rehburg einen späten Rückschlag hinnehmen müssen. Trotz Führung unterlag die Mannschaft mit 1:2 – und kassierte den entscheidenden Gegentreffer erst in der Nachspielzeit.
Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber vielversprechend. Lucas Teichmann brachte Drakenburg in der 25. Minute in Führung und belohnte eine engagierte Anfangsphase. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und auch verdient 1:0 geführt“, sagte Trainer Stefan Czyborra. Seine Mannschaft habe das Spiel kontrolliert und sich weitere Möglichkeiten auf eine höhere Führung erarbeitet.
Doch nach dem Seitenwechsel kippte die Partie. „Auf eine gute erste Halbzeit folgte eine katastrophale zweite Halbzeit“, so Czyborra. Der Ausgleich fiel nach einem Ballverlust im Offensivspiel, den Rehburg konsequent ausnutzte. Usman Obisesan traf in der 49. Minute zum 1:1.
In der Folge verlor Drakenburg zunehmend die Kontrolle. Die Partie wurde hektischer, geprägt von vielen Zweikämpfen und Unterbrechungen. Auch zwei Platzverweise trugen zur Unruhe bei – unter anderem sah Lukas Wacker auf Drakenburger Seite die Rote Karte.
Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, fiel die Entscheidung in der Schlussphase. Nach einem eigenen Standard wurde Drakenburg ausgekontert. „Wir bringen den Ball rein und werden dann gnadenlos ausgekontert“, beschrieb Czyborra die Szene. In der achten Minute der Nachspielzeit erzielte Jarno-Leon Jalkh das 2:1 für Rehburg.
Die Enttäuschung auf Seiten der Gastgeber war entsprechend groß. „Den Punkt hätten wir mitnehmen müssen“, sagte Czyborra. Stattdessen bleibt die Mannschaft mit 22 Punkten auf Rang 13 und steckt weiter im Tabellenkeller fest.
Der RSV Rehburg hingegen verschafft sich Luft nach unten und klettert mit nun 31 Punkten auf Platz neun. Trainer Mike Friedrich zeigte sich entsprechend zufrieden: „Wir haben hochverdient 2:1 gewonnen. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft.“
Für Drakenburg bleibt die Erkenntnis, dass eine gute Halbzeit nicht ausreicht. „Wir müssen jetzt erwachsen werden und nicht nur eine Halbzeit erwachsen spielen, sondern beide Halbzeiten“, so Czyborra.
TuS Drakenburg – RSV Rehburg 1:2
TuS Drakenburg: Pascal Draeger, Lucas Teichmann, Steffen Thies (59. Kevin Dalmann), Elias Hachmeyer (60. Yannick Töpler), Christian Rother (80. Maximilian Kowalewski), Fynn Ole Eickhoff, Jarne Oldenstädt, Lucas Wacker, Saad Haso (21. Eric Sänger), Jonas Brede, Maxim Penger - Trainer: Tim Rehm - Trainer: Stefan Czyborra
RSV Rehburg: Nils Bleeke, Christopher Lemme, Muhammed-Talha Baykus, Melvin Papmeier, Thore Busse, Martin Dökel, Marek Gilke (74. Faruk Barbaros), Jarno-Leon Jalkh, Finn Isocki, Usman Obisesan, Kaan Uysal - Trainer: Mike Friedrich
Schiedsrichter: Philipp Emde
Tore: 1:0 Lucas Teichmann (25.), 1:1 Usman Obisesan (49.), 1:2 Jarno-Leon Jalkh (90.+8)