Später Schock für den VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat beim Auswärtsspiel in Frankfurt nur knapp den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Nach einer leidenschaftlichen und über weite Strecken kontrollierten Vorstellung musste sich die Mannschaft von Daniel Bauer am Samstagabend mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Aaron Zehnter hatte die Wölfe mit seinem Treffer in der 67. Minute verdient in Führung gebracht, ehe Michy Batshuayi per Elfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit den späten Ausgleich erzielte.

Frankfurt war in der Anfangsphase aktiver, fand gegen die stabile Wolfsburger Defensive aber kaum Lösungen. Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte Mario Götze, dessen Abschluss knapp vorbeiging. Auf der Gegenseite vergab Mohammed Amoura nach tollem Zuspiel von Christian Eriksen die mögliche Führung. Kurz vor der Pause rettete Yannick Gerhardt auf der Linie für den bereits geschlagenen Kamil Grabara.

Nach der Pause übernahmen die Wölfe zunehmend die Kontrolle. Eriksen und Wimmer sorgten mit kreativen Momenten für Gefahr, ehe Sael Kumbedi über rechts durchbrach und Zehnter am langen Pfosten mustergültig bediente – das 1:0 war verdient. Frankfurt erhöhte anschließend den Druck, doch Wolfsburg verteidigte kompakt. Dann die Schlüsselszene: Nach einem VAR-Eingriff entschied Schiedsrichter Harm Osmers in der Nachspielzeit auf Strafstoß nach einem Foul von Denis Vavro an Arthur Theate. Batshuayi verwandelte sicher unter die Latte – der späte Nackenschlag für den VfL.

Daniel Bauer (VfL Wolfsburg):

„Wir konnten uns ein bisschen abreagieren und haben die Szene, die allen auf der Seele brennt, nun fünfmal gesehen. Den Jungs tut es unglaublich weh. Dass der Schiedsrichter mit VAR-Eingriff am Ende so entscheidet, tut mir in meiner Fußballer-Seele weh. Ja, es gab einen Kontakt, aber es war kein aktiver Kontakt. Unterm Strich haben wir heute ein sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt. In der zweiten Halbzeit war es 30 bis 35 Minuten der Fußball, den wir spielen wollen. Wir hätten nach dem 1:0 das 2:0 nachlegen müssen – das müssen wir uns ankreiden. Trotzdem fahren wir unter dem Strich mit gesenkten Köpfen nach Hause. Unser Ziel war es heute, hier zu gewinnen. Die Jungs haben alles gegeben – und deshalb tut das Ergebnis besonders weh.“

Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt):

„Wir wollten nach dem Mittwoch eine Reaktion zeigen, das ist uns auch gelungen. In der ersten Halbzeit hatten wir viel Ballbesitz, aber zu wenig Konsequenz. Nach dem Rückstand hat die Mannschaft Moral bewiesen, ist stabil geblieben und hat bis zum Schluss alles versucht. Der Elfmeter war die entscheidende Szene, danach wollten die Jungs das Spiel sogar noch komplett drehen. Insgesamt war es ein gerechtes Remis, aber wir wollten hier natürlich den Sieg.“

Aufstellungen und Daten

Eintracht Frankfurt: Zetterer – Kristensen, Koch, Theate, Brown – Skhiri (76. Dahoud) – Chaibi, Götze (62. Batshuayi) – Doan, Knauff (82. Ngankam), Bahoya (62. Collins)

VfL Wolfsburg: Grabara – Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehnter – Gerhardt (86. Souza), Arnold – Eriksen (86. Vavro), Majer (90.+9 Hensel), Wimmer (71. Svanberg) – Amoura (71. Pejcinovic)

Tore: 0:1 Zehnter (67.), 1:1 Batshuayi (90.+6, FE)

Gelbe Karten: Brown / Wimmer, Vavro, Koulierakis, Arnold

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Zuschauer: 58.000 im Deutsche Bank Park