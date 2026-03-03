Später Schock an der Ostsee: Neustrelitz entreißt Wismar den Sieg

---

Es war eine Begegnung, die von Beginn an durch eine enorme physische Präsenz und leidenschaftliche Zweikämpfe bestach. Der FC Anker Wismar agierte vor heimischer Kulisse druckvoll. Die Belohnung für die unermüdlichen Bemühungen folgte spät in der zweiten Halbzeit, als die Anspannung auf den Rängen fast greifbar war. In der 71. Minute erlöste Evgeni Pataman die Gastgeber und erzielte das 1:0 für Wismar. Die Hausherren schienen den Sieg bereits sicher in den Händen zu halten, doch die TSG Neustrelitz bewies eine bewundernswerte Moral und gab sich niemals auf. Als die reguläre Spielzeit fast abgelaufen war, schlug die Stunde der Gäste: In der 89. Minute markierte Nick Höfer den Ausgleichstreffer zum 1:1. Während die Neustrelitzer den späten Punktgewinn feierten, herrschte bei den Wismarern Fassungslosigkeit über den sicher geglaubten, aber am Ende doch noch entrissenen Dreier.

Ein Nachholspiel, das auf beiden Seiten brennt – aus ganz unterschiedlichen Gründen. SV Lichtenberg 47 ist Tabellenzweiter mit 34 Punkten aus 16 Spielen (44:29 Tore). Die Ausgangslage wirkt attraktiv, weil Lichtenberg 47 weniger Spiele als Tasmania Berlin hat – aber am Wochenende gab es den bitteren Beleg, wie schmal der Grat ist: 1:2 gegen Tasmania (01.03.26). Das war nicht nur eine Niederlage, sondern ein direktes Duell um die Spitze, das verloren ging. Genau deshalb ist dieses Nachholspiel emotional aufgeladen: Lichtenberg 47 braucht eine sofortige Antwort, um den eigenen Anspruch zu unterstreichen.

FC Viktoria 1889 Berlin (Absteiger) kommt als Tabellenletzter mit 11 Punkten aus 18 Spielen (29:63 Tore). Viktoria hat am Wochenende zwar einen seltenen Lichtmoment erlebt und beim Berliner AK 2:1 gewonnen (28.02.26) – aber die Tabelle bleibt brutal. Jeder Punkt ist für Viktoria ein Stück Überleben im Kampf gegen zwei Abstiegsplätze und den Relegationsrang.

Für Lichtenberg 47 ist die Lage klar: Wer oben bleiben will, muss solche Spiele gewinnen – nicht irgendwann, sondern jetzt. Für Viktoria ist es die Chance, dem jüngsten Auswärtssieg Bedeutung zu geben und zu beweisen, dass man nicht nur punktet, wenn es schon zu spät ist.