Später Schock an der Ostsee: Neustrelitz entreißt Wismar den Sieg

Die NOFV-Oberliga Nord blickte gespannt auf das heutige Nachholspiel, das die Tabelle der Liga weiter konturierte. In einem Duell, das bis zur letzten Sekunde von intensiven Emotionen und unermüdlichem Kampfgeist geprägt war, rangen zwei Traditionsvereine um den Anschluss an das obere Tabellendrittel. Es war eine Partie, die verdeutlichte, wie schmal der Grat zwischen triumphalem Jubel und tiefer Enttäuschung im Fußball sein kann.
---
Es war eine Begegnung, die von Beginn an durch eine enorme physische Präsenz und leidenschaftliche Zweikämpfe bestach. Der FC Anker Wismar agierte vor heimischer Kulisse druckvoll. Die Belohnung für die unermüdlichen Bemühungen folgte spät in der zweiten Halbzeit, als die Anspannung auf den Rängen fast greifbar war. In der 71. Minute erlöste Evgeni Pataman die Gastgeber und erzielte das 1:0 für Wismar. Die Hausherren schienen den Sieg bereits sicher in den Händen zu halten, doch die TSG Neustrelitz bewies eine bewundernswerte Moral und gab sich niemals auf. Als die reguläre Spielzeit fast abgelaufen war, schlug die Stunde der Gäste: In der 89. Minute markierte Nick Höfer den Ausgleichstreffer zum 1:1. Während die Neustrelitzer den späten Punktgewinn feierten, herrschte bei den Wismarern Fassungslosigkeit über den sicher geglaubten, aber am Ende doch noch entrissenen Dreier.
---
FC Viktoria 1889 Berlin (Absteiger) kommt als Tabellenletzter mit 11 Punkten aus 18 Spielen (29:63 Tore). Viktoria hat am Wochenende zwar einen seltenen Lichtmoment erlebt und beim Berliner AK 2:1 gewonnen (28.02.26) – aber die Tabelle bleibt brutal. Jeder Punkt ist für Viktoria ein Stück Überleben im Kampf gegen zwei Abstiegsplätze und den Relegationsrang.
Für Lichtenberg 47 ist die Lage klar: Wer oben bleiben will, muss solche Spiele gewinnen – nicht irgendwann, sondern jetzt. Für Viktoria ist es die Chance, dem jüngsten Auswärtssieg Bedeutung zu geben und zu beweisen, dass man nicht nur punktet, wenn es schon zu spät ist.
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________