Später Schock an der Lohmühle – HSV II siegt in Norderstedt

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In der Regionalliga Nord wurde heute mit zwei packenden Begegnungen der 29. Spieltag abgeschlossen. Während an der Tabellenspitze der SV Meppen bereits einsam seine Kreise zieht, boten die Partien im Mittelfeld und im Tabellenkeller eine hohe emotionale Dichte.

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In einer kampfbetonten Begegnung vor 865 Zuschauern musste der TuS Blau-Weiß Lohne einen weiteren herben Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Der SSV Jeddeloh agierte als abgeklärter Gast. Den Torreigen eröffnete Max Wegner in der 22. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Die Hausherren hatten jedoch die große Chance zum Ausgleich, als ihnen ein Strafstoß zugesprochen wurde. In der 31. Minute scheiterte Jannik Zahmel jedoch mit diesem Foulelfmeter an Torwart Moritz Ben Onken. Lohne bemühte sich in der Folge redlich, doch die Defensive der Gäste stand stabil. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte sorgte Kasra Ghawilu in der 90.+2 Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter für den 0:2-Endstand. ---

Ein hochemotionales Verfolgerduell lieferten sich der SV Drochtersen/Assel und der VfB Oldenburg. Die Partie nahm nach dem Seitenwechsel eine dramatische Wendung, als Matti Cebulla in der 50. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl gerieten die Gastgeber unter massiven Druck. In der 67. Minute fiel das 0:1 durch ein Eigentor. Oldenburg nutzte die Verunsicherung eiskalt aus: Mats Facklam erhöhte in der 74. Minute auf 0:2, bevor Moses Otuali nur eine Zeigerumdrehung später in der 75. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung sorgte. Drochtersen gab sich jedoch nicht auf und kam in der 88. Minute durch Tjorve Nils Mohr noch zum 1:3-Anschlusstreffer. ---

In einer intensiven, aber torlosen Begegnung vor 714 Zuschauern teilten sich der SC Weiche Flensburg 08 und der Bremer SV die Punkte. Trotz spielerischer Bemühungen auf beiden Seiten blieben zwingende Abschlüsse Mangelware. Einen besonders bitteren Moment erlebten die Gäste in der ersten Halbzeit: In der 20. Minute verschoss Leon Gino Schmidt einen Elfmeter für den Bremer SV und vergab damit die große Chance auf die Führung. Am Ende stand ein 0:0-Unentschieden zu Buche. ---

Der 1. FC Phönix Lübeck musste vor 351 Zuschauern eine Heimniederlage gegen die Reserve von Hannover 96 hinnehmen. Die Gäste aus der Landeshauptstadt zeigten sich hocheffizient und gingen bereits früh in Führung. In der 11. Minute erzielte Rafael Martins Marques das 0:1. Lübeck bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, doch Hannover blieb stabil und sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung. Tom Hobrecht markierte in der 78. Minute den Treffer zum 0:2-Endstand. ---

Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die 665 Zuschauer beim Duell zwischen dem FSV Schöningen und Altona 93. Die Hausherren starteten perfekt, als Ayhan Cankor bereits in der 4. Minute das 1:0 erzielte. Doch Altona schlug noch vor der Pause zurück: Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers glich in der 30. Minute zum 1:1 aus, bevor Moritz Göttel in der 35. Minute die Partie zum 1:2 drehte. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Schöningen leidenschaftlich zurück. Brian Behrendt markierte in der 55. Minute den 2:2-Ausgleich. Kurz vor dem Ende folgte die emotionale Entscheidung: Ousman Touray erzielte in der 85. Minute den Siegtreffer zum 3:2 für Schöningen. ---

Im hohen Norden feierte der FC St. Pauli II einen immens wichtigen Auswärtssieg beim BSV Kickers Emden. In einer von Taktik geprägten Partie fiel die Entscheidung erst im zweiten Durchgang. Die Hamburger Nachwuchskicker bewiesen Geduld und belohnten sich in der 74. Minute, als Oleg Skakun den Treffer zum 0:1-Endstand erzielte. Dieser Sieg sorgt für neue Hoffnung im Abstiegskampf der Kiezkicker. ---

Eine einseitige Angelegenheit bekamen die Zuschauer beim Gastspiel des Tabellenführers zu sehen. Der SV Meppen unterstrich seine Meisterschaftsambitionen beim HSC Hannover mit einem deutlichen Kantersieg. Die Torfolge eröffnete Julian Ulbricht in der 38. Minute mit dem 0:1. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schraubten die Emsländer das Ergebnis in die Höhe: Mika Harald Stuhlmacher traf in der 47. Minute zum 0:2, gefolgt von Oliver Schmitt, der nur eine Minute später in der 48. Minute auf 0:3 erhöhte. In der Schlussphase markierte erneut Julian Ulbricht in der 62. Minute das 0:4, bevor Leon Tasov in der 69. Minute den 0:5-Endstand herstellte. ---

An der traditionsreichen Lohmühle erlebten die Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle. Der VfB Lübeck startete mit großer Entschlossenheit und belohnte sich früh für seine Bemühungen. Die Torfolge eröffnete Dardan Karimani bereits in der 9. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Lange Zeit verteidigten die Hausherren diesen Vorsprung mit viel Leidenschaft, doch die Reserve vom SV Werder Bremen gab sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen. In der Schlussphase folgte die Ernüchterung für die Lübecker, als Christian Stark in der 87. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand markierte. ---

In einer intensiven Auseinandersetzung musste der FC Eintracht Norderstedt eine schmerzhafte Heimniederlage gegen den Hamburger SV II hinnehmen. Die Gäste zeigten sich hocheffizient und erwischten einen Start nach Maß. Bilal Yalcinkaya erzielte bereits in der 4. Minute das Tor zum 0:1. Die Hamburger blieben am Drücker und bauten ihre Führung noch vor dem Seitenwechsel aus, als Louis Lemke in der 41. Minute zum 0:2 traf. Norderstedt bewies im zweiten Durchgang eine große Moral und suchte unermüdlich den Weg nach vorne. Der Anschlusstreffer durch Lukas Felix Krüger in der 84. Minute zum 1:2 kam jedoch zu spät, um die Niederlage noch abzuwenden.