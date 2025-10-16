Später Rückschlag: Türkspor Neckarsulm verliert beim FC Nöttingen

Zum Nachholspiel des 10. Spieltags in der Oberliga war Türkspor Neckarsulm am gestrigen Mittwochabend beim FC Nöttingen zu Gast. Unter Flutlicht in der Kleiner-Arena entwickelte sich von Beginn an ein intensives und temporeiches Spiel. Am Ende musste sich Türkspor mit 1:2 geschlagen geben.
Bereits nach 30 Sekunden hatte Türkspor die Riesenchance zur frühen Führung: Lettieri eroberte stark den Ball, setzte Kilic in Szene, dessen Abschluss aus spitzem Winkel vom Keeper zur Ecke pariert wurde. In den ersten Minuten pressten die Gäste hoch, zwangen Nöttingen immer wieder zu Fehlern. Nach rund zehn Minuten kamen dann auch die Hausherren besser ins Spiel und übernahmen zunehmend die Kontrolle. Die Partie wurde ausgeglichener und war von vielen Zweikämpfen geprägt.
Kurz vor der Pause dann die Führung für Türkspor: In der 45. Minute setzte Giles mit einem Pass Seybold in Szene, der Zug aufnimmt und den Ball humorlos unter die Latte hämmerte – 0:1 für die Gäste! Mit der knappen Führung ging es in die Halbzeit.
Doch der Start in Durchgang zwei verlief denkbar schlecht: Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff traf Nöttingen zum 1:1-Ausgleich. In der Folge übernahmen die Hausherren komplett das Kommando, während Türkspor zunehmend in die Defensive gedrängt wurde. Die Gäste verteidigten mit viel Einsatz, konnten aber kaum mehr für Entlastung sorgen.
In der 81. Minute fiel dann das, was sich bereits andeutete – Nöttingen nutzte eine Unachtsamkeit eiskalt aus und drehte die Partie zum 2:1. Das war gleichzeitig der Endstand. Am Ende musste sich Türkspor Neckarsulm erneut geschlagen geben. An diesem Abend völlig verdient!
