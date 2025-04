Später Rückschlag: Treubund verliert Sechs-Punkte-Spiel

Denn schon mit einem Remis hätten sich die Lüneburger einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten können. Stattdessen verursachten die Gäste schon früh einen Strafstoß, den Can Sengül versenkte (8.). Anschließend arbeiteten sich die Lüneburger mühsam in die Begegnung und verdiente sich den Ausgleich durch Paolo-Jose Rieckmann (56.). Insgesamt blieb das Spiel der Salzstädter aber zu fehlerbehaftet, was Alexander Neumann mit dem Knockout bestrafte (83.).