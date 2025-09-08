Später Rückschlag: Jeddingen verliert in der Nachspielzeit

In der Frauen Landesliga Lüneburg hat der MTV Jeddingen die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf II verlor das Team von Trainer Markus Schwarz mit 1:2.
Schon vor Anpfiff war klar, dass die Gäste nicht in Bestbesetzung antreten konnten. Mehrere Spielerinnen fehlten, sodass Unterstützung aus der zweiten Mannschaft nötig war und Pia Neufeld nach langer Erkrankung erstmals wieder im Kader stand. Trotz dieser Umstände zeigte die Mannschaft großen Einsatz.
In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeberinnen jedoch die besseren Chancen. Zweimal rettete MTV-Torhüterin Denise Schloemer stark, einmal half der Pfosten. Die beste Möglichkeit auf Jeddinger Seite vergab Delia Kollakowski, die frei vor dem Tor an der gegnerischen Keeperin scheiterte.
In der 55. Minute gelang Jeddingen die Führung. Carlotta Twiefel zog aus 16 Metern ab und traf zum 1:0 ins untere Eck. Nur vier Minuten später fiel allerdings der Ausgleich, ein Schuss von Lea-Sophie Höft wurde unglücklich abgefälscht und segelte über MTV-Keeperin Schloemer hinweg ins Tor.
Der MTV drängte in der Schlussphase, doch in der Nachspielzeit entschied eine unglückliche Szene die Partie. Ein zu kurzer Rückpass auf Schloemer führte zu einem Pressschlag, von dem der Ball zum 2:1 für die Gastgeberinnen ins Netz sprang. „Ein Punkt wäre absolut verdient gewesen, an diesem Tag fehlte einfach das nötige Quäntchen Glück“, erklärte Schwarz.
Er hob besonders Schloemer und Kamilla Smyczek hervor: „Beide haben ein starkes Spiel gemacht. Aber auch alle anderen haben alles gegeben und bis zum Schluss gefightet.“
Der MTV Jeddingen steht nach zwei Siegen aus den ersten Spielen bei sechs Punkten. Die SV Ahlerstedt/Ottendorf II hat mit diesem Erfolg in vier Spielen bereits sieben Punkte geholt.