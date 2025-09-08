MTV-Trainer Markus Schwarz – Foto: Lennart Blömer

Später Rückschlag: Jeddingen verliert in der Nachspielzeit Ein Rückpass bringt Jeddingen um den möglichen Punktgewinn gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf II

In der Frauen Landesliga Lüneburg hat der MTV Jeddingen die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf II verlor das Team von Trainer Markus Schwarz mit 1:2.

Sa., 06.09.2025, 16:30 Uhr SV Ahlerstedt/Ottendorf Ahlerstedt/O II MTV Jeddingen Jeddingen 2 1 Abpfiff Schon vor Anpfiff war klar, dass die Gäste nicht in Bestbesetzung antreten konnten. Mehrere Spielerinnen fehlten, sodass Unterstützung aus der zweiten Mannschaft nötig war und Pia Neufeld nach langer Erkrankung erstmals wieder im Kader stand. Trotz dieser Umstände zeigte die Mannschaft großen Einsatz.

In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeberinnen jedoch die besseren Chancen. Zweimal rettete MTV-Torhüterin Denise Schloemer stark, einmal half der Pfosten. Die beste Möglichkeit auf Jeddinger Seite vergab Delia Kollakowski, die frei vor dem Tor an der gegnerischen Keeperin scheiterte. In der 55. Minute gelang Jeddingen die Führung. Carlotta Twiefel zog aus 16 Metern ab und traf zum 1:0 ins untere Eck. Nur vier Minuten später fiel allerdings der Ausgleich, ein Schuss von Lea-Sophie Höft wurde unglücklich abgefälscht und segelte über MTV-Keeperin Schloemer hinweg ins Tor.