Später Rückschlag in Homburg kostet Freiberg die Tabellenführung

Der SGV Freiberg hat am 28. Spieltag der Regionalliga Südwest einen empfindlichen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen müssen. Beim FC 08 Homburg verlor die Mannschaft mit 1:2 und musste damit die Tabellenführung an die SG Sonnenhof Großaspach abgeben. Die Entscheidung fiel in einer späten und hektischen Schlussphase, in der zunächst der Ausgleich gelang, ehe Homburg erneut zuschlug. Für Freiberg ist die Niederlage deshalb doppelt bitter: wegen des Spielverlaufs und wegen ihrer unmittelbaren Wirkung auf die Spitze.
Lange ohne Ausschlag
Über weite Strecken blieb die Partie offen, ohne dass ein Team früh den entscheidenden Zugriff fand. Freiberg hielt das Spiel in einer Phase ausgeglichen, in der die Ausgangslage schon vor Anpfiff klar war: Nach dem Sieg von Großaspach am Vortag stand der SGV unter Zugzwang, um die Tabellenführung zu verteidigen. Diese Konstellation erhöhte das Gewicht jeder Szene. Bis in die Schlussphase hinein blieb das Spiel dennoch ohne Treffer.
Späte Tore auf beiden Seiten
Erst in der 73. Minute fiel das 1:0 für Homburg. Hilal El-Helwe brachte die Gastgeber damit in Führung und setzte Freiberg unmittelbar unter Druck. Der SGV reagierte schnell und fand in der 76. Minute die Antwort: Paul Polauke erzielte den Ausgleich zum 1:1 und stellte das Spiel wieder auf Anfang. In diesem Moment sprach einiges dafür, dass Freiberg zumindest einen Punkt mitnehmen und damit den Abstand zur Spitze begrenzen könnte.
Entscheidung kurz vor Schluss
Doch der späte Ausgleich hielt nicht bis zum Ende. In der 88. Minute traf Kaan Inanoglu zum 2:1 für Homburg und entschied damit die Partie. Für Freiberg war das der zweite Gegentreffer in einer Phase, in der das Spiel bereits auf einen Punktgewinn zugelaufen war. So blieb dem SGV am Ende kein Ertrag aus einem Auswärtsspiel, das bis kurz vor Schluss offen gewesen war.
Spitze verloren, Endspiel voraus
Mit nun 58 Punkten bleibt Freiberg punktgleich mit Großaspach, steht aber wegen der Ergebnisse des Spieltags nur noch auf Rang zwei. Die SG Sonnenhof hat mit dem Sieg gegen Schott Mainz die Tabellenführung übernommen und verteidigt sie durch Freibergs Niederlage in Homburg. In anderthalb Wochen treffen beide Mannschaften direkt aufeinander – das Spiel an der Spitze ist damit vorgezeichnet. Für den SGV bedeutet die Niederlage, dass die Ausgangslage vor diesem direkten Duell anspruchsvoller geworden ist.