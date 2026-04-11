Später Rückschlag in Homburg kostet Freiberg die Tabellenführung

Lange ohne Ausschlag Über weite Strecken blieb die Partie offen, ohne dass ein Team früh den entscheidenden Zugriff fand. Freiberg hielt das Spiel in einer Phase ausgeglichen, in der die Ausgangslage schon vor Anpfiff klar war: Nach dem Sieg von Großaspach am Vortag stand der SGV unter Zugzwang, um die Tabellenführung zu verteidigen. Diese Konstellation erhöhte das Gewicht jeder Szene. Bis in die Schlussphase hinein blieb das Spiel dennoch ohne Treffer.

Späte Tore auf beiden Seiten

Erst in der 73. Minute fiel das 1:0 für Homburg. Hilal El-Helwe brachte die Gastgeber damit in Führung und setzte Freiberg unmittelbar unter Druck. Der SGV reagierte schnell und fand in der 76. Minute die Antwort: Paul Polauke erzielte den Ausgleich zum 1:1 und stellte das Spiel wieder auf Anfang. In diesem Moment sprach einiges dafür, dass Freiberg zumindest einen Punkt mitnehmen und damit den Abstand zur Spitze begrenzen könnte.

Entscheidung kurz vor Schluss

Doch der späte Ausgleich hielt nicht bis zum Ende. In der 88. Minute traf Kaan Inanoglu zum 2:1 für Homburg und entschied damit die Partie. Für Freiberg war das der zweite Gegentreffer in einer Phase, in der das Spiel bereits auf einen Punktgewinn zugelaufen war. So blieb dem SGV am Ende kein Ertrag aus einem Auswärtsspiel, das bis kurz vor Schluss offen gewesen war.