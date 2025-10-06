– Foto: Schneider Torsten

Später Rückschlag: Hannover 96 spielt 2:2 in Fürth Källman und Matsuda treffen – Abrangao köpft kurz vor Schluss zum Ausgleich Verlinkte Inhalte 2. Bundesliga Hannover 96 Gr. Fürth

Hannover 96 hat am Sonntagabend im Sportpark Ronhof einen greifbaren Auswärtssieg verspielt. Trotz zweimaliger Führung trennte sich die Mannschaft von Christian Titz mit 2:2 (1:1) von der SpVgg Greuther Fürth. Nach Treffern von Benjamin Källman (6.) und Hayate Matsuda (61.) sah es lange nach dem fünften Saisonsieg aus – doch ein später Kopfballtreffer von David Abrangao (83.) kostete den Roten zwei Punkte.

Die Partie begann temporeich: Schon nach 15 Sekunden kam Branimir Hrgota zur ersten Großchance der Hausherren, verfehlte jedoch knapp. Fast im Gegenzug schlug 96 zu: Nach starker Vorarbeit von Maurice Neubauer drückte Benjamin Källman den Ball aus kurzer Distanz zum frühen 1:0 über die Linie (6.). Hannover dominierte fortan über weite Strecken das Geschehen, insbesondere über die linke Seite setzten Neubauer und Jannik Rochelt immer wieder Akzente. Doch nach einem Fürther Gegenstoß gelang Noel Futkeu der Ausgleich, als er Torwart Nahuel Noll umkurvte und sicher zum 1:1 traf (24.).

Technisch fein: Matsudas Führungstreffer Die zweite Halbzeit blieb intensiv und offen. Zunächst ließ Matsuda die große Chance zur erneuten Führung liegen (57.), ehe er nur vier Minuten später traumhaft traf: Nach Hackenvorlage von Mustapha Bundu versenkte der Japaner den Ball wuchtig im kurzen Eck – 2:1 (61.).