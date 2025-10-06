Später Rückschlag: Hannover 96 spielt 2:2 in Fürth

Hannover 96 hat am Sonntagabend im Sportpark Ronhof einen greifbaren Auswärtssieg verspielt. Trotz zweimaliger Führung trennte sich die Mannschaft von Christian Titz mit 2:2 (1:1) von der SpVgg Greuther Fürth. Nach Treffern von Benjamin Källman (6.) und Hayate Matsuda (61.) sah es lange nach dem fünften Saisonsieg aus – doch ein später Kopfballtreffer von David Abrangao (83.) kostete den Roten zwei Punkte.
Die Partie begann temporeich: Schon nach 15 Sekunden kam Branimir Hrgota zur ersten Großchance der Hausherren, verfehlte jedoch knapp. Fast im Gegenzug schlug 96 zu: Nach starker Vorarbeit von Maurice Neubauer drückte Benjamin Källman den Ball aus kurzer Distanz zum frühen 1:0 über die Linie (6.).
Hannover dominierte fortan über weite Strecken das Geschehen, insbesondere über die linke Seite setzten Neubauer und Jannik Rochelt immer wieder Akzente. Doch nach einem Fürther Gegenstoß gelang Noel Futkeu der Ausgleich, als er Torwart Nahuel Noll umkurvte und sicher zum 1:1 traf (24.).
Die zweite Halbzeit blieb intensiv und offen. Zunächst ließ Matsuda die große Chance zur erneuten Führung liegen (57.), ehe er nur vier Minuten später traumhaft traf: Nach Hackenvorlage von Mustapha Bundu versenkte der Japaner den Ball wuchtig im kurzen Eck – 2:1 (61.).
Doch Fürth blieb gefährlich und kam durch einen Freistoß von der linken Seite noch zum Ausgleich: David Abrangao stand am langen Pfosten frei und köpfte zum 2:2 ein (83.).
„Wir haben vieles richtig gemacht, aber uns nicht belohnt“, resümierte ein sichtlich enttäuschter Christian Titz nach dem Schlusspfiff. Sein Team hatte über weite Strecken die besseren Chancen – unter anderem durch Källman (89.) und mehrere gefährliche Eckbälle in der Schlussphase –, musste sich aber mit einem Punkt begnügen.
Nach der Länderspielpause empfängt Hannover 96 am Freitag, den 17. Oktober, um 18.30 Uhr den FC Schalke 04 in der ausverkauften Heinz von Heiden Arena.
STATISTIK
SpVgg Greuther Fürth: Boevink - Reich, Ziereis, Münz, Dehm (73. Abrangao) - Dietz (73. Green), John, Klaus, Hrgota (88. Srbeny), Consbruch (73. Higl) - Futkeu (90.+3 Sillah)
Hannover 96: Noll - Blank, Tomiak (46. Kokolo), Ghita - Matsuda (69. Sterner), Leopold (89. Roggow), Aseko (69. Taibi), Neubauer - Chakroun (46. Bundu), Källman, Rochelt
Tore: 0:1 Källman (6.), 1:1 Futkeu (24.), 1:2 Matsuda (61.), 2:2 Abrangao (83.)
Gelbe Karten: Tomiak (39.) / Consbruch (57.)
Schiedsrichter: Jarno Wienefeld
Zuschauende: 11.990 im Sportpark Ronhof