Später Rückschlag für den SV Harderberg

Uelsen gewinnt ein enges und kampfbetontes Spiel gegen Harderberg mit 2:1. Die Gäste vergeben eine Führung, der Trainer spricht von „eigenen Fehlern“, die den möglichen Erfolg kosteten.
Es war ein Spiel, das mit intensiven Zweikämpfen und viel Laufarbeit auf beiden Seiten genau das hielt, was es im Vorfeld versprochen hatte. Harderberg erwischte im Auswärtsspiel bei Olympia Uelsen einen guten Start und fand früh die passende Struktur. Nach 22 Minuten brachte Catharina Bens den SV Harderberg folgerichtig in Führung. Die Gäste wirkten stabil, ließen wenig zu und kontrollierten die Anfangsphase.
Doch Uelsen fand noch vor der Pause zurück ins Spiel. In der 33. Minute setzte sich Leonie Vrye über rechts energisch durch und bediente Letizia Brill im Strafraum, die zum 1:1 vollendete. Der Ausgleich gab dem Gastgeber sichtbaren Auftrieb, während Harderberg in dieser Phase häufiger den Zugriff verlor.
Trainer Patric Hagedorn fasste die Leistung seiner Mannschaft später nüchtern zusammen: „Ich glaube, es war das erwartete kämpferische Spiel, es war das erwartete schwere Spiel, wo wir uns selbst das Leben sehr schwer gemacht haben und durch eigene Fehler dafür gesorgt haben, unsere Führung nicht über die ganze Dauer des Spiels halten zu können.“ Zwar gelang es Harderberg immer wieder, Uelsen phasenweise unter Druck zu setzen – die notwendige Konsequenz fehlte jedoch.
Nach der Pause blieb die Partie umkämpft, spielte sich aber über weite Strecken im Mittelfeld ab. Beide Teams kamen selten zwingend vor das Tor. Harderberg hatte trotz vereinzelter spielerischer Vorteile Schwierigkeiten, daraus Kapital zu schlagen. Der verschossene Strafstoß Uelsens in der zweiten Hälfte gab den Gästen zwar kurzzeitig Auftrieb, doch entscheidend war dieser Moment nicht.
In der Schlussphase kippte das Spiel endgültig zugunsten der Gastgeber. Esther Brokamp scheiterte zunächst an der Latte, ehe Leonie Vrye den Abpraller in der 83. Minute zur Uelser Führung verwertete. Harderberg mühte sich in der Schlussphase, fand aber keine Antwort mehr.
Hagedorn resümierte deutlich: „Auch gegen Ende, trotz teilweise spielerischer Überhand, konnten wir das Ganze nicht ausnutzen. Dementsprechend kam leider wieder kein Sieg bei uns herum. Und ja, wir schauen in die nächste Woche.“
Ein Fazit, das den Spielverlauf treffend widerspiegelt: Harderberg zeigte Ansätze, ließ aber die Effizienz und Stabilität vermissen, die in einer engen Partie notwendig gewesen wären. Für Uelsen hingegen bedeutet der Sieg wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld – in einem Duell, in dem beide Mannschaften durchaus ein Unentschieden hätten mitnehmen können.