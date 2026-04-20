Später Rückschlag beim Franz-Debüt – Newroz verspielt Sieg

– Foto: Thies Meyer

Für Sebastian Franz hätte der Einstand beim SV Newroz Hildesheim fast mit einem wichtigen Auswärtssieg begonnen. Der neue Trainer hatte den abstiegsbedrohten Landesligisten erst wenige Tage zuvor nach dem Rücktritt von Adem Cabuk übernommen und stand beim 27. Spieltag der Landesliga Hannover in Mühlenfeld erstmals an der Seitenlinie. Doch kurz vor Schluss musste seine Mannschaft noch das 2:2 hinnehmen.

Auch danach wirkte die Mannschaft unter dem neuen Trainer geordnet und konzentriert. Nach nur eineinhalb Trainingseinheiten waren bereits erste Veränderungen im Spiel zu erkennen.

Newroz startete diszipliniert und hielt sich in der ersten Halbzeit eng an den neuen Matchplan. Nach einem Abstimmungsfehler in der Defensive gerieten die Gäste in der 14. Minute zwar durch Felix Berger mit 0:1 in Rückstand, reagierten aber sofort. Nur zwei Minuten später fiel nach einem Eigentor von Ali Saade der Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit wurde die Begegnung deutlich hektischer. Newroz suchte mehr Risiko, um den ersten Sieg unter Franz einzufahren, verlor dabei aber etwas die Struktur. Trotzdem gelang in der 77. Minute die Führung. Keanu Brandt traf mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 2:1.

Anschließend verpasste es Newroz jedoch, den Vorsprung auszubauen. Nach Einschätzung des Vereins fehlten in dieser Phase die letzte Konsequenz und die nötige Gier, um das Spiel endgültig zu entscheiden. So blieb Mühlenfeld im Spiel und kam kurz vor Schluss noch einmal zurück. Patrick Mesenbring erzielte in der 89. Minute das 2:2 und zerstörte damit den sicher geglaubten Premierensieg des neuen Trainers.

Trotz des späten Ausgleichs bot sich Newroz in der letzten Aktion der Partie sogar noch die Chance auf den Siegtreffer, die jedoch ungenutzt blieb.

Der Verein sieht trotz der Enttäuschung positive Ansätze unter Sebastian Franz und will darauf bereits am nächsten Tag im richtungsweisenden Auswärtsspiel bei der SSG Halvestorf-Herkendorf aufbauen. Im Kampf um den Klassenerhalt bleiben Newroz noch acht Spiele.