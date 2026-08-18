Später Reese-Treffer beschert Wölfen den ersten Dreier

Der VfL Wolfsburg hat am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Beim Niedersachsen-Duell gegen Hannover 96 setzte sich die Mannschaft von Tobias Strobl mit 1:0 durch. Fabian Reese verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter und erzielte damit zugleich seinen ersten Treffer im Trikot der Wölfe.
Hannover hatte insbesondere im ersten Durchgang mehr Ballbesitz und bestimmte über längere Phasen das Geschehen. Wirklich zwingend wurden die Gastgeber allerdings nur selten. Die beste Gelegenheit hatte Maurice Neubauer, der in der 36. Minute frei vor Jakub Zielinski auftauchte. Der junge VfL-Torhüter reagierte stark und verhinderte die Führung der 96er.
Auch Wolfsburg kam zu Möglichkeiten. Yannick Gerhardt und Joakim Maehle scheiterten an Hannovers Torhüter Leo Weinkauf. Nach der Pause blieb die Partie ausgeglichen. Hannover näherte sich dem Führungstreffer durch Ime Okon, dessen Kopfball an der Latte landete, und Benedikt Pichler, der das Wolfsburger Tor nur knapp verfehlte.
Wolfsburg blieb seinerseits offensiv aktiv. Jonas Adjetey prüfte Weinkauf mit einem Distanzschuss. Die entscheidende Szene ereignete sich schließlich in der 87. Minute: Jean Hugonet hielt Robert Glatzel im Strafraum fest, woraufhin Schiedsrichter Timo Gansloweit auf Elfmeter entschied.
Reese übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher. Der Neuzugang sorgte damit nicht nur für das einzige Tor der Partie, sondern auch für den ersten Dreier des VfL in dieser Saison.
Strobl hatte seine Startelf im Vergleich zum 0:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern auf drei Positionen verändert. Joakim Maehle, Yannick Gerhardt und Mattias Svanberg rückten für Kilian Fischer, Mathys Angely und Robert Glatzel in die Anfangsformation. Glatzel, der wegen Achillessehnenproblemen zunächst auf der Bank saß, wurde zur Pause eingewechselt und holte später den spielentscheidenden Strafstoß heraus.
Nach dem Schlusspfiff feierte die Mannschaft den Erfolg gemeinsam mit rund 6000 mitgereisten VfL-Anhängern. Auch statistisch hatten die Wolfsburger leichte Vorteile: Sie gaben 18 Torschüsse gegenüber 14 der Hannoveraner ab und kamen auf einen xGoals-Wert von 1,71 zu 1,30. Hannover hatte dagegen mit 52 Prozent etwas mehr Ballbesitz.
Für Wolfsburg war der Sieg zugleich die Fortsetzung einer erfolgreichen Bilanz gegen Hannover. In zehn der vergangenen elf Pflichtspielduelle blieb der VfL ungeschlagen. Auch in der Zweitliga-Historie gegen die 96er war Wolfsburg bereits bei den vorherigen Begegnungen der Saison 1995/1996 ohne Niederlage geblieben.
Für Muhammed Damar war die Partie zudem eine Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Der 22-Jährige war 2023/2024 von der TSG Hoffenheim an Hannover ausgeliehen und kam dort auf vier Einsätze für die Profimannschaft. Für die U23 erzielte er in acht Regionalligaspielen neun Tore. Den nächsten Schritt machte Damar anschließend bei der SV Elversberg, für die er in 31 Zweitliga-Partien neunmal traf und sechs weitere Tore vorbereitete.