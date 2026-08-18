Später Reese-Treffer beschert Wölfen den ersten Dreier Der VfL Wolfsburg setzt sich bei Hannover 96 mit 1:0 durch. Ein Elfmeter in der 87. Minute entscheidet das Niedersachsen-Duell von red · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ryan Evans

Der VfL Wolfsburg hat am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Beim Niedersachsen-Duell gegen Hannover 96 setzte sich die Mannschaft von Tobias Strobl mit 1:0 durch. Fabian Reese verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter und erzielte damit zugleich seinen ersten Treffer im Trikot der Wölfe.

Hannover hatte insbesondere im ersten Durchgang mehr Ballbesitz und bestimmte über längere Phasen das Geschehen. Wirklich zwingend wurden die Gastgeber allerdings nur selten. Die beste Gelegenheit hatte Maurice Neubauer, der in der 36. Minute frei vor Jakub Zielinski auftauchte. Der junge VfL-Torhüter reagierte stark und verhinderte die Führung der 96er. Auch Wolfsburg kam zu Möglichkeiten. Yannick Gerhardt und Joakim Maehle scheiterten an Hannovers Torhüter Leo Weinkauf. Nach der Pause blieb die Partie ausgeglichen. Hannover näherte sich dem Führungstreffer durch Ime Okon, dessen Kopfball an der Latte landete, und Benedikt Pichler, der das Wolfsburger Tor nur knapp verfehlte.

Glatzel holt den entscheidenden Elfmeter heraus Wolfsburg blieb seinerseits offensiv aktiv. Jonas Adjetey prüfte Weinkauf mit einem Distanzschuss. Die entscheidende Szene ereignete sich schließlich in der 87. Minute: Jean Hugonet hielt Robert Glatzel im Strafraum fest, woraufhin Schiedsrichter Timo Gansloweit auf Elfmeter entschied. Reese übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher. Der Neuzugang sorgte damit nicht nur für das einzige Tor der Partie, sondern auch für den ersten Dreier des VfL in dieser Saison.