Später Rabbi-Doppelschlag: Schneverdingen schlägt Etelsen

Als Tiago Fava den Favoriten in Führung brachte (17.), schien der TV Jahn seinen Weg zum sechsten Heimsieg bereits früh geebnet zu haben. Stattdessen gelang es den Schlossparkkickern dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken und durch Pascal Voss (30.) und Timo Schöning (40.) die Partie zu drehen.

Nach dem Seitenwechsel musste sich Schneverdingen also zurück in die Partie arbeiten und erzwang ein Eigentor von Mario Nagel (60.). In den Schlussminuten machte dann einmal mehr Torjäger Samir Rabbi den Unterschied, der mit seinem achten und neunten Saisontor die offenen Fragen beantwortete (81., 83.).