Später Punktgewinn in Halle

Die ersten 20 Minuten seien „unterirdisch“ gewesen. Seine Mannschaft habe zu nervös agiert, zu viele Ballverluste produziert und ihm insbesondere im Spiel mit dem Ball nicht gefallen. Defensiv habe der FC RWE dagegen von Beginn an gut gestanden. Mit zunehmender Spielzeit fanden die Rot-Weißen besser in die Partie und erspielten sich eigene Möglichkeiten. Nach einer Vorlage von Hinata Gonda kam Marco Wolf zum Abschluss, scheiterte jedoch an HFC-Schlussmann Luca Bendel. Auch Benjamin Dreca versuchte es aus rund 20 Metern, doch sein Schuss wurde gehalten. Die bis dahin größte Erfurter Chance folgte in der 34. Minute. Benjika Caciel lief frei auf das Hallenser Tor zu, brachte den Ball allerdings nicht an Bendel vorbei. Nur zwei Minuten später bereitete Caciel die nächste gute Gelegenheit vor. Seine Hereingabe fand Gonda, der plötzlich frei vor dem Tor auftauchte, den Ball aber knapp über den Querbalken setzte.

Bevor der Ball richtig rollte, setzten beide Mannschaften in der ersten Spielminute gemeinsam ein Zeichen für die Aufstiegsreform. Die erste Gelegenheit gehörte den Gerber Jungs. Dustin Forkel setzte sich über die linke Seite durch und verfehlte das Hallenser Tor nach drei Minuten nur knapp. In der Folge übernahmen jedoch die Gastgeber zunehmend die Kontrolle und setzten die Erfurter Defensive unter Druck. Nach einem Ballverlust im Erfurter Spielaufbau zog Bocar Baro aus der Distanz ab, doch Lorenz Otto war zur Stelle. Wenig später verhinderte RWEs' Nummer eins mit einer starken Parade bei einem Freistoß den möglichen Rückstand. Erfurts' Cheftrainer Fabian Gerber zeigte sich nach der Begegnung vor allem mit der Anfangsphase unzufrieden.

Zur zweiten Halbzeit brachte das Trainerteam Nathan Claxton für Sofiane Ikene. Die Gäste präsentierten sich nach dem Seitenwechsel deutlich wacher, griffiger und zielstrebiger. Bereits kurz nach dem Wiederanpfiff erspielten sich die Rot-Weißen zwei Eckbälle. In der 48. Minute folgte die nächste Großchance: Nach einem Einwurf von Laurenz Dehl verlängerte Claxton den Ball auf Wolf, dessen Kopfball von Bendel stark aus dem Winkel gekratzt wurde.

„Wir kamen immer besser ins Spiel und wollten dann auch Fußball spielen“, fasste Fabian Gerber die Entwicklung seiner Mannschaft vor der Pause zusammen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es noch einmal auf der anderen Seite gefährlich. Nach einer flachen Hereingabe von Julien Damelang war Caciel im eigenen Strafraum aufmerksam und klärte vor dem einschussbereiten Hallenser Angreifer. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Der FC RWE setzte sich nun häufiger in der gegnerischen Hälfte fest. Dreca lief nach knapp einer Stunde mit dem Ball in Richtung Hallenser Tor, wurde unmittelbar vor seinem Abschluss jedoch noch entscheidend gestört. Wenig später wurde die Begegnung zunehmend hitziger. Nach einer Auseinandersetzung zwischen Claxton und Soufian Benyamina bildete sich eine Spielertraube. Beide Akteure sahen die Gelbe Karte. Auch Marco Wolf wurde verwarnt.

Nach gut einer Stunde brachte Fabian Gerber mit Romarjo Hajrulla und Robbie Felßberg zwei weitere frische Kräfte. Die Rot-Weißen blieben am Drücker und suchten immer wieder den Weg in den Hallenser Strafraum. In der 71. Minute entstand dort eine strittige Situation. Nach einer Ecke kam Felßberg zum Kopfball und wurde dabei am Kopf getroffen. Der Pfiff des Schiedsrichters blieb jedoch aus. Nur wenige Minuten später gingen die Gastgeber in Führung. Nach einem Eckball kam Niclas Stierlin im Erfurter Strafraum zum Kopfball und setzte den Ball zum 1:0 ins Tor. Gerber bezeichnete das Gegentor nach einem Standard als „extrem bitter“. Nach dem Rückstand sei es besonders schwierig gewesen, sich in Halle noch einmal zurückzukämpfen. Aus der Bahn werfen ließ sich seine Mannschaft davon allerdings nicht.

Claxton belohnt die Erfurter Moral

RWE erhöhte nach dem Rückstand noch einmal den Druck. Nach einer Freistoßflanke von Stanislav Fehler kam Claxton zum Kopfball, setzte diesen jedoch neben das Tor. Wenig später wurde es erneut unübersichtlich im Hallenser Strafraum. Dehl, Felßberg und Caciel versuchten, den Ball in Richtung Tor zu bringen, die Gastgeber konnten die Situation allerdings bereinigen. In der 82. Minute lag der Ausgleich in der Luft. Fehler brachte einen Freistoß gefährlich vor das Tor. Maxime Awoudja kam zum Kopfball, Felßbergs anschließender Abschluss wurde von der Hallenser Defensive in letzter Sekunde geklärt. Auch ein Distanzschuss von Caciel verfehlte das Tor nur knapp. Die Rot-Weißen warfen in der Schlussphase alles nach vorn und wurden schließlich für ihren Aufwand belohnt. Caciel brachte den Ball vor das Tor, wo Claxton nur noch den Fuß hinhalten musste und in der Nachspielzeit zum viel umjubelten 1:1 traf. Beim anschließenden Jubel kletterte der bereits verwarnte Torschütze am Zaun des Erfurter Gästeblocks nach oben. Claxton sah dafür seine zweite Gelbe Karte und musste mit Gelb-Rot vom Platz. Damit fehlt der Brite am kommenden Mittwoch beim Heimspiel gegen SV Tasmania Berlin.

Auch in den verbleibenden Minuten blieb die Begegnung spannend. Halle verfehlte mit einer letzten Gelegenheit nur knapp das Erfurter Tor. Auf der Gegenseite kam Fehler nach einem Eckball noch einmal zum Abschluss, konnte den späten Siegtreffer jedoch nicht mehr erzielen.

Fazit: Am Ende steht für den FC Rot-Weiß Erfurt ein verdienter Punktgewinn. Nach einer nervösen Anfangsphase fanden die Gerber Jungs immer besser in die Begegnung und präsentierten sich nach dem Seitenwechsel deutlich verbessert.