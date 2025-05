Später Punktgewinn hält Hasborner Hoffnung hoch

Der SV Rot-Weiß Hasborn braucht jeden Punkt, um den Klassenerhalt in der Schröder-Saarlandliga zu sichern. Beim späten 3:3 (1:2 als Gast des SV Preußen Merchweiler war man aber lange im Hintertreffen, um am ende doch noch einen Zähler mit zu holen - und das sogar in Unterzahl.

Der SV Rot-Weiß Hasborn, einst jahrelang Stammgast in der Oberliga Südwest, will in dieser Saison den abstieg in die Verbandsliga vermeiden. Dafür braucht das Team aus der Gemeinde Tholey jeden Punkt, denn als Drittletzter mit nur einem Punkt Vorsprung auf das Schlusslicht stand man vor dem Auswärts-Nachholspiel beim SV Preußen Merchweiler schwer unter Druck. Das Spiel wurde vor zehn Tagen abgebrochen, weil sich zwei Spieler am Kopf verletzten. Hasborn war auf dem Kunstrasenplatz an der Waldstr. gleich gut im Spiel, führte bereits in der 1. Minute durch Niclas Michael Scholl mit 1:0. Unmittelbar nach dem Ausgleich durch Sascha Bamberg reklamierten die Gäste einen Handelfmeter und brachten sich danach durch ständiges Lamentieren und Hadern selbst aus dem Spiel. "Wir müssen solche Sachen einfach besser wegstecken, haben dadurch unseren Rhythmus verloren und ins mit diesen Dingen zu lange beschäftigt. Bis dahin waren wir gut im Spiel", meinte SVH-Trainer Pascal Bach nach dem Spiel. Als Merchweiler innerhalb von drei Minuten durch Simon Jostock (78.) und Nicholas Kentry Modeste (81.) auf 3:1 davon zogen, schienen Hasborn die Felle im Abstiegskampf davon zu schwimmen. Doch nun bäumte sich der Ex-Oberligist auf, traf durch Scholl (86.) und Steffen Manfred Hoffmann (90. + 2.) noch zum Ausgleich. Die letzten Sekunden musste Hasborn nach einer Zeitstrafe für Scholl noch in Unterzahl überstehen.

Gäste-Trainer Pascal Bach sagte zusätzlich: "Wir mussten am Ende auch noch Stefan Schätzel ersetzen, der eine Knieverletzung hat. Wir hatten immer wieder Situationen, wo wir uns fragten, wie steckt die Mannschaft das weg, nach dem Wechsel von Schätzel war sie sofort da. Wir funktionieren als Mannschaft, deshalb habe ich nicht in frage gestellt, dass wir mindestens den Punkt noch holen. Sie geben alles, aber es fehlt ab und zu an Qualität. Wir haben noch Optimismus und ich bin vom Klassenerhalt felsenfest überzeugt. Wir spweiter offensiv, alles andere hat in unserer Lage auch keinen Sinn. Felix Backes (Knie) und Michael Rauber (Kopf) kommen sowieso nicht zurück, Bei Schätzel müssen wir jetzt abwarten, wie schlimm es ist. Wir haben uns aber dann im Spiel wieder gefangen. Es sind Phasen, wo uns uns die Souveränität und Abgeklärtheit fehlt, wir befassen uns dann zu lange mit diesen Dingen. Da müssen wir ruhiger werden, es wird in den letzten Spielen viele solcher Situationen geben, die man wegstecken muss".