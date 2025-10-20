Später Punktgewinn für Schwicheldt in Lamme

Der TSV Schwicheldt hat am elften Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig Moral bewiesen und beim TSV Germania Lamme ein 3:3-Unentschieden erkämpft. Nach einer intensiven Partie mit wechselnden Führungen bewertete Trainer Benjamin Weiß den Punktgewinn als „verdient“ – vor allem angesichts der schwierigen zweiten Halbzeit.

Die Partie begann furios: Bereits nach drei Minuten brachte Daniel Kudlek Schwicheldt in Führung, doch Kevin-David Holland glich nur vier Minuten später aus. In der 33. Minute traf John Lenz zur erneuten Gästeführung, die aber nicht lange Bestand hatte. Nach der Pause kam Lamme stark zurück – Prokhor Kuznetsov glich kurz nach Wiederanpfiff aus (47.), Max Schächtel drehte das Spiel in der 67. Minute zum 3:2.

Doch Schwicheldt zeigte Moral. In der 73. Minute traf Timo Schrader zum 3:3-Endstand. Weiß zeigte sich zufrieden mit der Reaktion seiner Mannschaft: