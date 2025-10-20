Später Punktgewinn für Schwicheldt in Lamme

Der TSV Schwicheldt hat am elften Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig Moral bewiesen und beim TSV Germania Lamme ein 3:3-Unentschieden erkämpft. Nach einer intensiven Partie mit wechselnden Führungen bewertete Trainer Benjamin Weiß den Punktgewinn als „verdient“ – vor allem angesichts der schwierigen zweiten Halbzeit.
Die Partie begann furios: Bereits nach drei Minuten brachte Daniel Kudlek Schwicheldt in Führung, doch Kevin-David Holland glich nur vier Minuten später aus. In der 33. Minute traf John Lenz zur erneuten Gästeführung, die aber nicht lange Bestand hatte. Nach der Pause kam Lamme stark zurück – Prokhor Kuznetsov glich kurz nach Wiederanpfiff aus (47.), Max Schächtel drehte das Spiel in der 67. Minute zum 3:2.
Doch Schwicheldt zeigte Moral. In der 73. Minute traf Timo Schrader zum 3:3-Endstand. Weiß zeigte sich zufrieden mit der Reaktion seiner Mannschaft:
„Gewonnener Punkt gegen eine gute Mannschaft aus Lamme. Wir sind in der zweiten Halbzeit mächtig unter Druck, aber belohnen uns für unseren Kampf.“
Kämpferische Leistung sichert Rang elf
Nach dem Remis steht der TSV Schwicheldt mit 14 Punkten auf Platz elf, punktgleich mit Aufsteiger Wipshausen. Der Abstand zum gesicherten Mittelfeld ist weiterhin gering. Besonders positiv: Nach den zuletzt wackligen Auftritten zeigte die Mannschaft wieder Einsatz und Leidenschaft – Qualitäten, die in den kommenden Wochen entscheidend sein dürften.
Mit dem verdienten Punktgewinn in Lamme setzt Schwicheldt ein Zeichen: Kämpferisch ist das Team intakt, und der Blick nach oben bleibt möglich. Lamme bleibt in der Verfolger-Gruppe.
TSV Germania Lamme – TSV Schwicheldt 3:3
Schiedsrichter: Jannik Brandes
Tore: 0:1 Daniel Kudlek (3.), 1:1 Kevin-David Holland (7.), 1:2 John Lenz (33.), 2:2 Prokhor Kuznetsov (47.), 3:2 Max Schächtel (67.), 3:3 Timo Schrader (73.)