Später Punktgewinn, der aber wenig hilft!

Im Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lorch war unsere Mannschaft zu Beginn sehr bemüht, das Spiel zu machen und Chancen herauszuarbeiten. Einige Annäherungsversuche gab es auch, doch Eller und Gold scheiterten. In der 25.Minute hatte die Heimelf dann einen Eckball, der zum 1:0 durch Nussers Kopfball führte. In der Folge hatte man zahlreiche Chancen zum Ausgleich, doch Lorchs Torwart Stähle wehrte den Kopfball von Funk und den Schuss von Abele ab. Auch Ecksteins Schuss ging über das Tor. So ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause, aus der man erneut gut startete und viel Druck machte. Leider kamen keine ganz klaren Abschlüsse zustande und es blieb vorerst beim Rückstand. Dennoch kam kaum noch Entlastung für die Heimelf und es gab mehr und mehr enge Szenen im Strafraum. Immer wieder warf sich aber ein SF-Akteur dazwischen und verhinderte damit den Ausgleich. Chancen der eingewechselten Feuchter und Ilg vereitelte erneut Torwart Stähle. Erst in der Nachspielzeit war es dann soweit, als nach Kopfballverlängerung von Funk vor dem Sechzehner Jonas Ilg an den Ball kam und ihn im Tor unterbrachte. Die letzten beiden Minuten versuchte man noch, das zweite Tor zu machen, doch es blieb schlussendlich beim 1:1. Insgesamt natürlich ein glücklicher Punkt aufgrund des späten Treffers, dennoch war der Ausgleich hochverdient und auf die komplette Spieldauer gesehen waren auch das noch eher zwei verlorene Punkte.