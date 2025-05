Später Nebringer Siegtreffer

Durch ein spätes, sehenswertes Tor von Felix Kopp nach einer Ecke gelang unserer zweiten Mannschaft ein später Sieg. In der ersten Halbzeit brachte Dennis Singer den TVN nach 23 Minuten auf Vorlage von Tim Widmann in Führung. Den Gästen gelang mit ihrer zweiten guten Chance nach 33 Minuten der Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt hatte Niklas Lohner bereits drei hundertprozentige Chancen vergeben gehabt. Praktisch mit dem Pausenpfiff kassierte man das 1:2.

Nach 53 Minuten gelang Niklas Lohner der verdiente Ausgleich. Direkt danach hätte Tim Widmann nach einem Solo die Führung erzielen müssen. Dominik Hanisch wäre die Führung auch fast gelungen. Sein harter Freistoß knallte an den Innenpfosten. Danach ging dem ersatzgeschwächten TVN etwas die Luft aus und Marcel Philipp musste zweimal stark parieren. Für den erfolgreichen Nebringer Schlusspunkt sorgte dann aber Felix Kopp in der Nachspielzeit.