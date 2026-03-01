Später Nackenschlag: Treubund trauert zwei Punkten hinterher

Den Lüneburgern gelang es früh einen Konter sauber zu Ende zu spielen. Jonni Stackhaus vollendete zur frühen Führung, die lange Bestand behalten sollte (9.). Anschließend mussten die Gäste sogar der einen oder anderen Möglichkeit nachtrauern, nicht einen weiteren Treffer nachgelegt zu haben.

Stattdessen erhöhte Lindwedel den Druck und operierte mit vielen langen Bällen. Schließlich gelang es den Hausherren doch nochmal, ihren Unterschiedsspieler Louis Engelbrecht in die Spur zu bringen, der für den späten Ausgleich sorgte (88.). Immerhin nimmt die Mannschaft von Trainer Achim Otte aber eben diesen einen Zähler mit auf die Heimreise.