Später Nackenschlag: Sportclub verpasst Sieg gegen Meister Hilden

Der SC St. Tönis beendet die wohl historischste Saison der Vereinsgeschichte auf Tabellenrang 5. – Foto: Jens Terhardt

Der SC St. Tönis hat seine Oberliga-Saison mit einem 1:1-Unentschieden gegen den VfB 03 Hilden beendet. Vor 700 Zuschauern im Yayla-Sportpark sah der Sportclub lange wie der Spielverderber im Meisterschaftsrennen aus: Der eingewechselte Yigit Taha Siyak brachte die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati in der 83. Minute mit 1:0 in Führung. Erst in der Nachspielzeit rettete Etienne Feese dem VfB Hilden noch den Punkt, der den Gästen am Ende zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Regionalliga West reichte.

Keine 24 Stunden später stand für die Mannschaft aber noch einmal Ligaalltag auf dem Programm — allerdings unter besonderen Vorzeichen. Während es für den Sportclub tabellarisch nicht mehr um die ganz großen Entscheidungen ging, reiste der VfB Hilden mit einem klaren Ziel nach St. Tönis: Meisterschaft sichern, Aufstieg perfekt machen. Entsprechend groß war die Anspannung auf Seiten der Gäste, die im Fernduell mit Ratingen 04/19 keinen Ausrutscher riskieren wollten.

Für den SC St. Tönis war es der sportliche Schlusspunkt einer ohnehin außergewöhnlichen Saison. Nur einen Abend zuvor hatte die Vereinsfamilie im Vereinsheim einen Moment erlebt, der weit über den normalen Oberliga-Alltag hinausging. Gemeinsam mit Mannschaft, Fans, Verantwortlichen, Pressevertretern und Unterstützern wurde dort die Auslosung der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal verfolgt. Bei Grill, gemeinschaftlichem Fußballabend und dem anschließenden Länderspiel Deutschland gegen die USA wurde aus Vorfreude schließlich pure Begeisterung: Der Sportclub trifft im DFB-Pokal auf Bundesligist Eintracht Frankfurt. Ein Los, das beim SC für ungläubige Blicke, lauten Jubel und reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Der SC St. Tönis zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt. Die Mannschaft ging das letzte Saisonspiel konzentriert an, verteidigte aufmerksam und ließ den Favoriten nicht wie einen künftigen Regionalligisten durchmarschieren. Hilden hatte zwar erwartungsgemäß mehr Druck auf dem Kessel, doch der Sportclub hielt mit viel Einsatz, guter Organisation und immer wieder mutigen Umschaltmomenten dagegen. Zur Pause stand ein leistungsgerechtes 0:0.

Nach dem Seitenwechsel reagierte Bekim Kastrati und brachte Mario Knops für Julian Andres Suaterna Florez. Später folgten Maksym Lufarenko, Yigit Taha Siyak, Ibraim Ilazi und Lucas Noczenski. Gerade die Wechsel sollten dem Spiel des Sportclubs noch einmal neue Energie geben. Dieser kam in der 83. Minute. Nach Vorarbeit von Julio Torrens war es Yigit Taha Siyak, der den Ball zur 1:0-Führung für den Sportclub im Tor unterbrachte. Für den jungen Mittelfeldspieler war es ein besonderer Moment: In einem Spiel mit großer Aufmerksamkeit, gegen den Tabellenführer sorgte er für den Treffer, der den Yayla-Sportpark kurzzeitig jubeln ließ. Der Sportclub schnupperte am Heimsieg zum Saisonabschluss — und daran, dem neuen Meister die Feier noch einmal gehörig zu erschweren. Wenngleich Ratingen im Fernduell zu dieser Zeit bereits mit 0:2 in Monheim hinten lag.

Doch Hilden gab sich trotz des klaren Zwischenstandes im Parallelspiel nicht geschlagen. Die Gäste warfen in den Schlussminuten alles nach vorne und kamen in der Nachspielzeit doch noch zum Ausgleich. Etienne Feese traf in der 90. Minute zum 1:1. Für den Sportclub war es ein bitterer Moment, weil der späte Sieg bereits greifbar nah war. Für Hilden bedeutete der Treffer dagegen Erleichterung, Meisterschaft und Aufstieg und im Anschluss an diese Partie Jubel mit den mitgereisten Anhängern. Von Verbandsfunktionären gab es noch in St. Tönis die Meisterschale überreicht.

Trotz des späten Gegentreffers verabschiedete sich der SC St. Tönis mit einer ordentlichen und engagierten Leistung aus der Oberliga-Saison. Die Mannschaft zeigte gegen den Meister noch einmal, warum sie in dieser Spielzeit zur erweiterten Spitzengruppe der Liga gehörte. Kompakt, widerstandsfähig, mutig — und bis kurz vor Schluss ganz nah am Heimsieg gegen den Aufsteiger.

So blieb nach dem Schlusspfiff definitiv Stolz: Der Sportclub beendet eine starke Saison, hat im Niederrheinpokal Vereinsgeschichte geschrieben, steht erstmals in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals und darf sich nun auf ein Duell mit Eintracht Frankfurt freuen. Das 1:1 gegen Hilden war damit nicht nur der Abschluss einer Oberliga-Spielzeit, sondern auch der Übergang in einen Sommer, der beim SC St. Tönis noch lange Gesprächsthema bleiben dürfte.

Spieldaten

SC St. Tönis – VfB 03 Hilden 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Yigit Taha Siyak (83.), 1:1 Etienne Feese (90.+1)

Zuschauer: 700

Spielort: Yayla-Sportpark

Schiedsrichter: Felix May

Assistenten: Dustin Sperling, Lukas Krings

Aufstellung SC St. Tönis

Gian-Luca Mariano - Kris Pöstges, Maximilian Pohlig, Niklas Withofs, Jannis Nikolaou, Kohei Nakano - Tyler Nkamanyi, Julio Torrens, Gianluca Rizzo, Julian Andres Suaterna Florez - Morten Heffungs.

Eingewechselt: Mario Knops, Maksym Lufarenko, Yigit Taha Siyak, Ibraim Ilazi, Lucas Noczenski.

Außerdem im Kader: Lucas Nießen, Eghosa Ogbeide, Luca Esposito, Edward Lomotey.

Trainer: Bekim Kastrati.

Co-Trainer: Johannes Dahms.

Aufstellung VfB 03 Hilden

Yannic Lenze – Simon Metz, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Mohamed Cissé, Nils Gatzke, Lukas Lier, Maximilian Wagener, Fabian zur Linden, Etienne Feese, Pascal Weber.

Eingewechselt: Leon Prokshi, Emmanuel Yeboah, Luke Kawabe.

Außerdem im Kader: Michael Miler, Nick Perkuhn, Viktor von Winterfeld, Azad Sari, Jiyan Karakis, Yusuke Okuda, Luis Ortmann, Marvin Michell Theis.

Trainer: Tim Schneider.

Co-Trainer: Philipp Schütz, Norwin Austrup, Manuel Schulz.