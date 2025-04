Später Nackenschlag: Ohlstadt verabschiedet sich erstmal aus dem Titelrennen

Münsing-Ammerland – Unverdient war die Niederlage der Ohlstädter Fußballer im Kreisliga-Verfolgerduell sicher nicht. Doch nahm sie eben erst in den letzten Zügen der Partie am Sonntagnachmittag Gestalt an, weswegen aus Sicht der Gäste ein bitterer Beigeschmack bleibt. Der SVO unterliegt beim SV Münsing-Ammerland mit 0:1 und verabschiedet sich damit zunächst aus dem Titelrennen.

Grundsätzlich gilt am Boschet ja: Das Streben nach dem Aufstieg ist ein Wettstreit, an dem der SVO gar nicht unbedingt beteiligt sein möchte. Die Prioritäten im Klub sind anders arrangiert worden. Aber wer ganz vorne steht, möchte da im besten Falle auch bleiben. Das ist die Natur des Sportlers. Zudem haben die Ohlstädter in der laufenden Saison hinreichend den Beweis erbracht, sich mit der Spitze gleichwertig messen zu können. Zwischendurch illustrierten sie aber auch, dass sie fürwahr in einem Umbruch stecken, die aktive Generation sukzessive auffrischen, deswegen nicht immer konstant liefern.

Einen Beweis dafür gab‘s am Sonntag. Rudi Schedler musste demnach auch eine „sehr verdiente Niederlage“ einräumen, weil sein Team kaum Wege gefunden habe, adäquat in die Partie zu finden. Das war in den beiden vorangegangenen Matches genau anders gewesen. „Da waren wir das körperlich überlegene Team, das war diesmal nicht der Fall“, unterstrich der Co-Trainer. „Münsing hat uns den Schneid etwas abgekauft.“