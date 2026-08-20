Später Nackenschlag: Oberweikertshofen kassiert 0:1 in der 88. Minute

Stefan Held. – Foto: Dieter Metzler

Der SC Oberweikertshofen verliert beim SV Untermenzing mit 0:1. Trainer Stefan Held musste wegen Personalnot selbst noch drei Minuten aufs Feld.

Ganze zwei Minuten fehlten dem SC Oberweikertshofen am Mittwochabend zu einem Punktgewinn beim SV Untermenzing. Dann traf Jakob Renner in der 88. Minute vor 75 Zuschauern zum 1:0-Sieg für die Gastgeber. Nach dem 2:1 gegen den TuS Geretsried II in seinem ersten Spiel als Coach musste er damit die erste Niederlage hinnehmen. „Das Gegentor zu diesem späten Zeitpunkt war ärgerlich. Wir hätten natürlich gerne den einen Punkt mitgenommen.“ Oberweikertshofen rangiert damit auf dem letzten der drei Relegationsplätze.

Einen Vorwurf wollte Held seiner Mannschaft aber nicht machen. „Die Jungs haben alles reingehauen.“ Wegen der dünnen Personaldecke musste der Trainer in den Schlussminuten sogar selbst noch für drei Minuten auf den Platz. Vor allem wenn die zweite Mannschaft zeitgleich spiele, seien die Möglichkeiten während der Urlaubszeit begrenzt. Diese Situation machte sich auch in Untermenzing bemerkbar. Kapitän Lukas Kopyciok konnte wegen Leistenproblemen kurzfristig nicht auflaufen.

Die Niederlage erkannte Held dennoch an. Die erste Hälfte sei weitgehend ausgeglichen und von wenigen Chancen geprägt gewesen. „Eigentlich war es mehr ein Abtasten beider Mannschaften.“ Einmal musste SCO-Torhüter Elias Reinert allerdings bereits vor der Pause eingreifen und seine Mannschaft vor einem Rückstand bewahren.

Nach dem Seitenwechsel hatte Untermenzing etwas mehr vom Spiel. „Die Gastgeber wirkten einen Tick frischer“, sagte Held. Reinert hielt den SCO mit einer weiteren Parade zunächst im Spiel und die Hoffnung auf einen Punktgewinn am Leben. Beim Kopfball von Renner kurz vor Schluss war aber auch der Oberweikertshofener Schlussmann machtlos. (Dieter Metzler)