Später Nackenschlag in Paderborn Eintracht führt lange, muss sich beim 1:1 gegen den SCP nach Platzverweis und spätem Ausgleich mit einem Punkt begnügen von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO

Eintracht Braunschweig hat beim Aufstiegskandidaten SC Paderborn 07 einen wichtigen Punkt erkämpft, dabei jedoch den möglichen Sieg erst in der Nachspielzeit aus der Hand gegeben. Beim 1:1 am 25. Spieltag brachte Robin Heußer die Löwen nach der Pause in Führung. Nach einer Roten Karte gegen Patrick Nkoa gerieten die Gäste jedoch zunehmend unter Druck, ehe Sven Michel tief in der Nachspielzeit ausglich.

Schwierige Ausgangslage vor dem Spiel Die Eintracht reiste nach der Niederlage im direkten Duell gegen den SC Preußen Münster mit Rückenwindbedarf nach Ostwestfalen. Durch die Ergebnisse der Konkurrenz war Braunschweig in der Tabelle auf Rang 16 abgerutscht. Mit dem SC Paderborn wartete zudem eine der formstärksten Mannschaften der Liga, die vor dem Spieltag auf einem direkten Aufstiegsplatz stand. Trainer Heiner Backhaus veränderte seine Startelf im Vergleich zur Vorwoche nur leicht. Grant-Leon Ranos begann erstmals von Beginn an, während Robin Heußer zunächst auf der Bank Platz nahm. Beim SCP fehlte auf der rechten Seite Laurin Curda, der durch Jonah Sticker ersetzt wurde.

Zähe erste Halbzeit ohne große Höhepunkte Die Gastgeber versuchten zu Beginn, die Spielkontrolle zu übernehmen, ohne dabei jedoch zwingend vor das Tor zu kommen. Die Eintracht verteidigte kompakt und ließ nur wenige Möglichkeiten zu. Die erste nennenswerte Chance ergab sich nach rund einer halben Stunde durch einen Distanzversuch von Ruben Müller. Kurz darauf musste Braunschweigs Torhüter Elhan Kastrati erstmals ernsthaft eingreifen, als Nick Bätzner nach einer schnellen Kombination im Strafraum zum Abschluss kam. Auf der Gegenseite blieb ein Schuss von Johan Gómez die einzige echte Offensivaktion der Gäste vor der Pause. So ging es torlos in die Kabinen.