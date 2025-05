Später Nackenschlag für den TSV Wertingen

Spieltext VfB Durach - Wertingen

Der TSV Wertingen zeigte eine ansprechende Leistung, trat mit großer Leidenschaft beim VfR Durach auf. Selbst ein zwischenzeitlicher Rückstand ließ bei den Zusamstädtern nicht die Köpfe hängen - im Gegenteil. Selbst nachdem Tim Seefried die Duracher in Führung geschossen hatte, schlug der TSV zurück. Nicht einmal 60 Sekunden später fiel der Ausgleich. Nach Ecke von Max Knöpfle köpfte Florian Heiß am kurzen Pfosten ein. Doch damit nicht genug. Die Wertinger drehten zehn Minuten später die Partie. Nach einer weiteren Hereingabe des auffälligen Knöpfle waren die Wertinger erneut mit dem Köpfchen zur Stelle. Winterneuzugang Roman Große schraubte sich in die Luft und stellte die Wertinger 2:1-Führung her. Wertingen hatte plötzlich wieder große Hoffnung auf die Relegationsplätze, wären es mit einem Sieg nur noch fünf Punkte Rückstand gewesen - eine lösbare Aufgabe, doch dann der Nackenschlag kurz vor dem Ende. Durachs Marcel Thiel fiel der Ball an der Sechzehner vor die Füße, dieser zog direkt ab und erzielte das 2:2. In der Nachspielzeit wäre es beinahe noch dicker für den TSV gekommen. Doch der Schuss von Christoph Gruber wurde kurz vor der Linie geblockt.

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Tim Seefried (69.), 1:1 Florian Heiß (70.), 1:2 Roman Große (80.), 2:2 Marcel Thiel (89.)

Mehr Lokalsport gibt es unter www.wertinger-zeitung.de