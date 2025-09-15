Später Nackenschlag für den FC Monheim

Nach der Pokalniederlage gegen den 1. FC Kleve wollte der 1. FC Monheim den bisher ungeschlagenen VfL Jüchen-Garzweiler bezwingen. Denn vor Heimpublikum war der FCM bisher ebenfalls ohne Niederlage. So starteten die Monheimer mit Ambitionen in die Partie und trafen dabei auf einige bekannte Gesichter.

Fünf ehemalige Monheimer zählt der Kader des VfL, vier davon standen gegen ihren Ex-Verein von Beginn an auf dem Platz: Tim Kosmala-Mones und Merveil Tekadiomona sowie der frühere Kapitän Tobias Lippold und Torwart Björn Nowicki. Benjamin Schütz musste zunächst auf der Bank Platz nehmen. Unter der Woche rotierte Trainer Dennis Ruess in der Startelf des FCM ordentlich durch, wechselte jedoch gegen die Jüchener wieder ins altbewährte System zurück. So rückte, im Vergleich zum letzten Liga-Spiel, bei dem man sich 1:1 vom TSV Meerbusch getrennt hatte, lediglich Tim Galleski für den verletzten David Galonske in die Startelf.

Die Monheimer starteten bestimmend in die Partie und schafften einen Start nach Maß. Bereits in der vierten Minute brachte Talha Demir seine Mannschaft in Führung. Kapitän Tim Klefisch flankte den Ball auf Demir, der ihn am zweiten Pfosten zum 1:0 einschob. Mit seinem fünften Saisontor teilt der 30-Jährige sich mit Emre Demircan von Ratingen 04/19 und Mohamed Cisse vom VfB Hilden den zweiten Platz der Torjägerliste hinter Luca Puhe, der für den SV Biemenhorst bereits sieben Tore erzielte.

Im weiteren Verlauf der Partie gegen Jüchen stand Demir erneut im Mittelpunkt, diesmal allerdings aus einem anderen Grund. Wegen eines Foulspiels sah der FCM-Akteur in der 33. Spielminute bereits die Gelbe Karte. Nur zehn Minuten später sah der 1:0-Torschütze wegen erneutem Foulspiel die zweite Gelbe Karte und musste den Platz kurz vor der Pause verlassen (43.). Das war passiert: Einen Pass konnte Demir nur unsauber verarbeiten, ging dem Ball nach und kam im anschließenden Zweikampf dann zu spät. Ruess beschrieb den Einfluss auf den weiteren Spielverlauf: „Das ändert natürlich die Statik des Spiels. Da verteidigst du eher, als dass du das Spiel bestimmst.“ Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Galleski die Chance aufs 2:0, traf allerdings nur die Latte (45.).

Die Monheimer spielten die zweite Hälfte nach dem Platzverweis gegen Demir in Unterzahl. Ruess reagierte darauf und brachte zum Wiederanpfiff Zissis Alexandris für Mohamed El Mouhouti in die Partie (46.). Auch in Unterzahl machte der FCM ein gutes Spiel, verteidigte mit Leidenschaft und blieb auch vereinzelt in der Offensive aktiv. In der 64. Spielminute kam auf Jüchener Seite mit Schütz auch der fünfte Ex-Monheimer auf den Platz.

Nach der Gelb-Roten Karte gegen Vincent Zajaczkowski in der 75. Minute spielten auch die Gäste mit einem Mann weniger. Doch kurz darauf erzielte Schütz den Ausgleich gegen seinen Ex-Verein (79.). Aus rund 18 Metern schlenzte er den Ball ins Eck. Der FCM versuchte sich noch einmal am Sieg und hatte in der 86. Minute die große Gelegenheit: Kisolo Deo Biskup setzte den Ball vor dem leeren Tor aus kürzester Distanz aber an die Unterkante der Latte. Das wurde den Monheimern dann zum Verhängnis. In der 89. Spielminute traf Yuta Inoue zum 2:1-Siegtreffer aus Jüchener Sicht. Den ersten Abschluss aufs Tor parierte Leon Feher noch, doch nach der daraus resultierenden Ecke war der FCM-Torwart chancenlos.

Niederlage trotz Chancenplus

Ruess resümiert die Partie selbstkritisch aber nicht vollends unzufrieden. „In der zweiten Halbzeit haben wir es in Unterzahl sehr gut gemacht. Der Gegner war meist nur über Standardsituationen gefährlich.“ Am Ende steht ein Chancenplus für Monheim auf dem Papier, spiegelt sich jedoch nicht im Ergebnis wider. Ruess benennt die Fehler seiner Mannschaft und weiß, wo er ansetzen muss. „Sehr bitter, genauso bitter wie unnötig. Es ist ein Prozess, aus dem wir lernen. Bei den Standards müssen wir wacher sein und mit mehr Intensität verteidigen. Ab der Gleichzahl sind wir zu passiv geblieben, das müssen wir uns vorwerfen.“

Schlussendlich blieb Jüchen auch in Monheim ungeschlagen. Der FCM muss jetzt nach der ersten Heimniederlage der Saison den Blick nach vorne richten, denn am kommenden Samstag wartet das Stadt-Derby bei den Sportfreunden Baumberg.