Später Nackenschlag für Blaues Wunder

– Foto: Sascha Drenth

Die SG Blaues Wunder Hannover steht beim MTV Engelbostel-Schulenburg lange vor einem wichtigen Auswärtssieg, muss in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich hinnehmen. Trainer Leon Erler spricht erneut von fehlendem Spielglück und hadert mit mehreren Situationen rund um den späten Gegentreffer.

Trainer Leon Erler sah dennoch über weite Strecken eine starke Leistung seiner Mannschaft. „In der ersten Halbzeit waren wir klar die aktivere und bessere Mannschaft“, sagte er. Blaues Wunder habe defensiv kaum etwas zugelassen und sich gleichzeitig selbst gute Möglichkeiten erspielt.

Die SG Blaues Wunder Hannover hat im Abstiegskampf einen späten Rückschlag hinnehmen müssen. Beim MTV Engelbostel-Schulenburg reichte es trotz einer langen Führung nur zu einem 1:1 (0:0). Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit.

Auch nach der Pause blieb Blaues Wunder zunächst die tonangebende Mannschaft. Nach einer Ecke brachte Benett-Luca Bohm die Gäste in Führung (57.). „Wir haben Druck gemacht, waren präsent und erzielen dann nach einer Ecke das 1:0“, sagte Erler. Danach habe seine Mannschaft das Spiel zunächst gut kontrolliert, verpasste es jedoch, den Vorsprung auszubauen. „Wir hatten zwei oder drei sehr gute Kontermöglichkeiten, die wir leider unfassbar schlecht ausgespielt haben.“ Gerade in Überzahlsituationen habe die Konsequenz gefehlt.

Mit zunehmender Spielzeit kippte die Partie jedoch etwas. „In den letzten 15 Minuten haben wir dann allerdings etwas den Faden verloren“, sagte Erler. Die Kräfte hätten nachgelassen, Engelbostel sei vor allem über Flanken und Hereingaben gefährlich geworden. Gleichzeitig hielt der Torwart von Blaues Wunder seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel.

Für zusätzlichen Ärger sorgte aus Sicht der Gäste eine weitere Elfmeterentscheidung. „Dann bekommen wir aus unserer Sicht erneut einen völlig absurden Elfmeter gegen uns“, sagte Erler. Diesmal blieb Blaues Wunder jedoch verschont, weil der Strafstoß gehalten wurde.

Besonders bitter verlief aus Sicht der Gäste schließlich die Entstehung des späten Ausgleichs. Kurz zuvor lag ein Spieler von Blaues Wunder verletzt am Boden, ein Wechsel war bereits angekündigt. Der Ersatzspieler war nach Darstellung Erlers jedoch noch nicht vollständig bereit, weshalb die Einwechslung nicht sofort erlaubt wurde. „Formal kann man das vielleicht so auslegen“, sagte der Trainer. „Trotzdem fehlt mir da ehrlich gesagt etwas das Fingerspitzengefühl.“

Blaues Wunder musste dadurch kurzfristig in Unterzahl weiterspielen – und genau in dieser Phase fiel der Ausgleich durch Elias Klar (90.+2). „Nach einem Getümmel im Strafraum klären wir erst mehrfach halbherzig, unser Torwart hält noch einmal stark, am Ende landet der Ball dann doch im Tor“, schilderte Erler die Szene.

Trotz des späten Gegentreffers wollte der Trainer den Punkt nicht ausschließlich negativ bewerten. „Heute kann man mit etwas Abstand trotz des späten Gegentreffers noch mit dem Punkt leben, gerade wenn man die anderen Ergebnisse betrachtet“, sagte Erler. Gleichzeitig richtete er den Blick bereits auf das kommende Spiel gegen den TSV Kirchrode: „Dort zählen dann nur drei Punkte.“

In der Tabelle bleibt Blaues Wunder auf Rang vierzehn, verschafft sich durch den Punktgewinn aber zumindest etwas Luft im Tabellenkeller.

MTV Engelbostel-Schulenburg – SG Blaues Wunder Hannover 1:1

MTV Engelbostel-Schulenburg: Elias Klar - Trainer: Emilio Ortega

SG Blaues Wunder Hannover: Benett-Luca Bohm - Trainer: Leon Erler

Schiedsrichter: Tirza Mach

Tore: 0:1 Benett-Luca Bohm (57.), 1:1 Elias Klar (90.+2)