Später Nackenschlag für Arnum – Ihme-Roloven schlägt eiskalt zu

– Foto: Mats Schlierf

Der SV Arnum hat im Nachholspiel des 16. Spieltags der Bezirksliga Hannover 3 eine schmerzhafte Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den direkten Konkurrenten SV Ihme-Roloven unterlag die Mannschaft von Trainer Maximilian Abels mit 1:2 – und kassierte den entscheidenden Treffer erst in der Schlussphase.

„Es war ein knappes Spiel, was wir aber gewinnen müssen“, sagte Trainer Maximilian Abels nach der Partie. Die erste Halbzeit bewertete er insgesamt noch als ausgeglichen: „Das 1:1 zur Halbzeit war in Ordnung.“

Dabei begann die Partie aus Arnumer Sicht ordentlich, auch wenn die Gäste zunächst in Führung gingen. Komra Asri Gilles Kwadjovie traf in der 23. Minute zum 1:0 für Ihme-Roloven. Arnum zeigte jedoch eine Reaktion und kam kurz vor der Pause zum Ausgleich durch Niklas Schnell (45.+3).

Nach dem Seitenwechsel übernahm Arnum zunehmend die Kontrolle – verpasste es jedoch, die Partie zu entscheiden. „Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir in den ersten 20 Minuten so viele Chancen, drei Hochkaräter, wo einfach einer von rein muss“, erklärte Abels. Angesichts dieser Möglichkeiten wäre selbst ein Unentschieden aus seiner Sicht zu wenig gewesen.

So blieb die Partie offen – und wurde in der Schlussphase entschieden. In der 89. Minute traf Francisco Javier Pulido Leon zum 2:1 für die Gäste und sorgte damit für den späten Nackenschlag. „Das ist richtig bitter, das hat richtig gesessen bei uns“, so Abels.

Für den SV Arnum bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze. Mit 37 Punkten bleibt die Mannschaft zwar im oberen Tabellendrittel, verliert jedoch weiter an Boden auf die Spitzengruppe.

Auch mit Blick auf die Saison zeigt sich der Trainer realistisch: „Man muss ehrlich sein, wahrscheinlich ist die Saison jetzt mehr oder minder für uns durch.“

Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen steht für Arnum nun vor allem die Aufgabe an, die Niederlage schnell zu verarbeiten und sich für die kommenden Spiele neu zu stabilisieren.