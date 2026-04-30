Später Nackenschlag – Erdweg bringt Sieg erneut nicht ins Ziel

– Foto: Franziska B.

Die SpVgg Erdweg bleibt weiter ungeschlagen, tritt aber dennoch auf der Stelle. Im Heimspiel gegen den SV Odelzhausen reichte eine über weite Strecken dominante Leistung am Ende erneut nicht für drei Punkte. Besonders bitter: Der Ausgleich fiel in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Trotz großer Personalsorgen – gleich drei A-Jugendspieler standen erstmals in der Startelf – begann Erdweg furios. Mit aggressivem Pressing und viel Ballbesitz setzte man Odelzhausen früh unter Druck.

Vor dem Spiel sprach vieles für Erdweg. Sechs Spiele in Serie ohne Niederlage, zuletzt sogar ein Derby-Sieg (siehe Bericht zum vorletzten Spiel), dazu spielerisch ansprechende Leistungen seit der Winterpause. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild: Drei Unentschieden in dieser Phase verhindern den Sprung Richtung Relegationsplätze. Auffällig bleibt zudem die Diskrepanz zwischen Auswärts- und Heimstärke – während Erdweg in der Fremde zu den besten Teams zählt, tut man sich zuhause weiterhin schwer.

In der 14. Minute folgte die verdiente Führung: Nachwuchsspieler Kistler eroberte stark den Ball, spielte auf Satuk Can, der direkt auf Benjamin Trinkl weiterleitete. Trinkl nahm den Ball direkt aus der Luft und traf sehenswert zum 1:0.

Nur drei Minuten später legte Erdweg nach. Satuk Can wurde über die rechte Seite geschickt und kurz vor dem Strafraum gefoult. Den fälligen Freistoß setzte Korbinian Göttler wuchtig und präzise ins Tor – 2:0 nach 17 Minuten. Alles deutete auf einen souveränen Heimsieg hin.

Odelzhausen nutzt Fehler eiskalt

Doch wie so oft in dieser Saison brachte sich Erdweg durch einen individuellen Fehler selbst in Bedrängnis. In der 21. Minute verlor man im Spielaufbau den Ball, Odelzhausen schaltete schnell um – und Karlstetter verkürzte mit wenigen Kontakten auf 2:1.

In der Folge blieb Erdweg zwar spielbestimmend, ließ Ball und Gegner laufen, kam aber meist nur noch zu Halbchancen. Die klare Dominanz der Anfangsphase spiegelte sich nicht mehr in zwingenden Torchancen wider.

Kräfte lassen nach – Spannung bis zum Schluss

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild zunächst kaum. Erdweg kontrollierte das Spielgeschehen, ohne jedoch die Entscheidung herbeizuführen. Spätestens ab der 65. Minute machte sich die angespannte Personalsituation bemerkbar – die Kräfte ließen sichtbar nach, die Griffigkeit ging verloren.

Die beste Chance zur Vorentscheidung hatte Arzberger in der 75. Minute, als sein Abschluss an die Latte klatschte. Odelzhausen blieb hingegen über vereinzelte Flanken gefährlich und lauerte auf den Moment.

95.⁠ ⁠Minute: Der späte Schock

Als sich bereits alles auf einen knappen Heimsieg eingestellt hatte, folgte der nächste Rückschlag. Nach einem missglückten Abstoß fing Odelzhausen den Ball rund 20 Meter vor dem Tor ab. Ein schneller Pass genügte, ehe Platnov aus zentraler Position abzog und den Ball unhaltbar im langen Eck versenkte – 2:2 in der 95. Minute.

Fazit

Ein Spiel, das sinnbildlich für die aktuelle Situation der SpVgg Erdweg steht. Über weite Strecken klar überlegen, spielerisch dominant und mit viel Aufwand – am Ende aber erneut ohne den verdienten Lohn. Die fehlende Konsequenz im letzten Drittel und individuelle Fehler kosten wichtige Punkte.

So bleibt Erdweg zwar weiter ungeschlagen, kann sich dafür jedoch wenig kaufen. Statt Anschluss an die oberen Plätze zu halten, verharrt man im Tabellenmittelfeld.