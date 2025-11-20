Später Nackenschlag

Der SV Weidenhausen hat im Nachholspiel der Hessenliga einen Auswärtssieg nur um Sekunden verpasst. Beim 2:2 (0:0) in Stadtallendorf kassierten die Adlerträger den Ausgleich erst in der dritten Minute der Nachspielzeit – nach einer leidenschaftlichen Vorstellung, in der sie das Spiel zwischenzeitlich gedreht hatten.

Stadtallendorf dominierte die Partie zunächst klar und setzte die Gäste früh unter Druck. Der SVW überstand mehrere brenzlige Szenen, fand erst nach einer Umstellung im Mittelfeld besser in die Zweikämpfe und konnte den Spielfluss der Hausherren zunehmend stören. Offensiv blieb Weidenhausen jedoch lange ohne Durchschlagskraft, einzig Christian Steinmetz näherte sich dem Tor an, verzog aber knapp (33.). So ging es bei nasskaltem Wetter torlos in die Pause.

Der Wiederbeginn verlief unglücklich: Damijan Heuser brachte Stadtallendorf nach 47 Minuten in Führung. Doch die Schanze-Elf reagierte bemerkenswert abgeklärt. Erst traf Jan Gerbig – wie schon in Gießen – nahezu von der Mittellinie über den weit herausgerückten Torhüter hinweg zum Ausgleich (68.). Nur zwei Minuten später setzte Steinmetz nach gutem Umschaltspiel entscheidend nach und drehte die Partie. In der Folge entwickelte sich bei einsetzendem Schneefall ein offener Schlagabtausch. Stadtallendorf drängte vehement, scheiterte aber an der griffigen Defensive der Gäste oder an mangelndem Abschlussglück – ein Freistoß von Solak strich knapp über das Tor (81.). Weidenhausen setzte einzelne Konter, wirkte in der Schlussphase stabil und hatte den Auswärtssieg eigentlich fest im Griff. Doch ein letzter Angriff der Heimelf brachte das SVW-Unheil. Nach einem abgewehrten Eckball flog die Hereingabe erneut scharf in den Strafraum, wo der eingewechselte Leon Lindenthal den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte – zum bitteren 2:2 (90.+3).

Für den SV Weidenhausen bleibt es damit beim nächsten Achtungserfolg, aber ohne den so dringend benötigten Dreier im Tabellenkeller.