Später Maichinger Doppelschlag, Waldstetten verpasst zweiten Platz

Am 17. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 hat die Liga gezeigt, wie schnell sich ein Tabellenbild in Minuten verwandeln kann. TSV Köngen bleibt trotz allem mit 36 Punkten vorn, doch dahinter rückt das Feld enger zusammen: Eislingen verliert in Stuttgart und bleibt bei 32 Punkten, Ehningen gewinnt klar und steht nun ebenfalls bei 32, Waldstetten lässt Punkte liegen und bleibt auch bei 32. Unten ist es wie immer in dieser Staffel brutal: drei Absteiger plus Abstiegsrelegation – und jedes späte Tor fühlt sich an wie eine Woche Luft.
Es war ein Abend, der für den favorisierten TSV Bernhausen in einer sportlichen Tragödie endete, während der TV Echterdingen puren Jubel und Erleichterung verspürte. In der 2. Minute brachte Flon Ajvazi die Gäste mit dem Treffer zum 0:1 in Führung und versetzte dem Aufstiegsaspiranten einen frühen Schock. Bernhausen bemühte sich in der Folge um eine Antwort, doch die Nervosität war greifbar. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kochten die Emotionen endgültig über: In der 45. Minute sah Dimitrios Vidic die Rote Karte, was die Hoffnungen der Hausherren auf eine Wende massiv dämpfte. In Unterzahl kämpfte Bernhausen leidenschaftlich, doch die numerische Überlegenheit der Gäste machte sich bemerkbar. In der 77. Minute nutzte der TV Echterdingen den Raum und Florian Dölker erzielte das 0:2, was die Vorentscheidung und den Endstand bedeutete.
Die Sensation des Spieltags ereignete sich im Floschenstadion, wo 150 Zuschauer Zeugen eines emotionalen Sturmlaufs wurden. Der VfL Sindelfingen bezwang den Tabellenführer TSV Köngen deutlich. Den Grundstein für diesen Erfolg legte Andre Simao in der 15. Minute mit dem Tor zum 1:0. Der Spitzenreiter wirkte angeschlagen und fand kein Mittel gegen die leidenschaftlich verteidigenden Sindelfinger. Die Vorentscheidung fiel in einer hochdramatischen 68. Minute: Zunächst erzielte Tobias Kubitzsch das 2:0, zeitgleich schwächte sich der Gast selbst, als Maximilian Herz die Rote Karte sah. In Überzahl ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen. In der 80. Minute setzte Arbes Bytyci mit dem 3:0 den Schlusspunkt.
Was für eine Machtdemonstration! Vor 135 Zuschauern brannte der SC Geislingen ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Es war ein Spiel, das von der ersten Sekunde an nur eine Richtung kannte. Den Torreigen eröffnete Florijan Ahmeti bereits in der 7. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Die Gastgeber blieben hungrig und legten in der 23. Minute durch Marcel Mädel zum 2:0 nach. Noch vor der Pause sorgte Dominik Schöll in der 38. Minute mit dem 3:0 für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel kannte die Spielfreude der Geislinger keine Grenzen. In der 51. Minute erhöhte Marvin Mayer auf 4:0, ehe Damiano de Lucia in der Nachspielzeit (90.+2) den 5:0-Endstand markierte.
200 Zuschauer sahen eine Begegnung, die von Kampf und taktischer Disziplin geprägt war. Der SV Waldhausen erwischte einen Traumstart, als Leon Weber bereits in der 3. Minute zur 1:0-Führung traf. Die frühe Führung gab den Gastgebern Sicherheit, doch die Gäste vom SV Böblingen bewiesen Moral und kamen mit viel Schwung aus der Kabine. In der 51. Minute belohnte Anton Lendl die Bemühungen der Böblinger mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams den Sieg suchten, am Ende jedoch die Punkte teilten.
