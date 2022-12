– Foto: Andreas Hannig

Später Lucky-Punch: Tappe entscheidet das Verfolger-Duell Der SV Küsten zeigt sich zum Jahresabschluss wiederum nochmal in Torlaune

Am letzten Spieltag des Jahres in der Bezirksliga Lüneburg 1 wurden zahlreiche Spiele witterungsbedingt abgesagt. Dennoch konnten vier Spiele stattfinden, der SV Küsten bewies sich nochmal in Torlaune.

In aller letzter Sekunde hat der MTV Römstedt das Verfolger-Duell gegen Barum für sich entschieden. In der dritten Minute der Nachspielzeit avancierte Nick Tappe zum Matchwinner. Mit dem Dreier rückt der MTV auf sechs Zähler an Primus Bardowick heran, der parallel nicht antreten konnte, entsprechend aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.

In der aktuellen Phase ist ein Punktgewinn gegen den SV Wendisch Evern definitiv ein Erfolg. Die Gäste hatten gegen tiefstehende Emmendorfer auch mehr vom Spiel, bekamen die optische Überlegenheit aber nicht auf die Ergebnistafel. Am Ende können sicherlich beide Teams mit dem einen Punkt leben.

Der TuS Barskamp verkaufte sich beim SV Küsten sehr teuer und hielt lange sehr gut mit. Deswegen täuschte das Ergebnis am Ende ein wenig über den Spielverlauf hinweg. Denn als Jonas Steckelberg in der 87. Minute einen Elfmeter zum 3:2-Anschlusstreffer verwandelte, glaubten die Gäste kurz an einem Punktgewinn. Schließlich war es jedoch Timo Schumacher, der alle Hoffnungen mit einem Doppelpack beerdigte (89., 90.+4).