Später Lohn gegen Zweitliga-Bubis

Die Gäste aus der Börde zeigten von Beginn an, warum sie als Aufsteiger kein gewöhnliches Team sind. Schon in der 4. Minute brachte Aleksa Marusic Magdeburg II nach Zuspiel von Kandet Diawara mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Kurz darauf verpasste Albert Frank Millgramm das 0:2 nur knapp, als sein Schuss an die Latte krachte (15.). Die Zipsendorfer brauchten einige Minuten, kamen dann aber besser ins Spiel. Hendrik Wurrs Kopfballtor zählte wegen Abseits nicht (16.), kurz darauf scheiterte Florian Hansch mit einem artistischen Versuch an Gäste-Keeper Kampa (18.). Nach einem unglücklichen Pressschlag in Minute 25 mussten Cemal Kaymaz und Magdeburgs Willi Kamm behandelt werden – Letzterer konnte nicht weitermachen. Magdeburg blieb gefährlich, doch ZFC-Schlussmann Lukas Sedlak verhinderte das mögliche 0:2 im Eins-gegen-eins mit Diawara (30.). Die Partie kippte wenig später: Nach einem Foul an Wurr sah FCM-Kapitän Trkulja glatt Rot (34.). Die Leopold-Elf war nun in Überzahl, blieb aber bis zur Pause glücklos – Wurr vergab kurz vor dem Halbzeitpfiff aus aussichtsreicher Position (45.).

Nach dem Seitenwechsel übernahm der ZFC das Kommando. Hansch hätte den Ausgleich machen können (53.), legte aber in aussichtsreicher Position quer, anstatt selbst zu vollenden. Die Ostthüringer erhöhten den Druck, taten sich im letzten Drittel aber weiterhin schwer. In der 89. Minute wurde auch der eingewechselte Eric Stiller nach einem Foulspiel vom Platz gestellt – ebenfalls mit glatt Rot. Trotz Unterzahl warfen die Zipsendorfer noch einmal alles nach vorn. Und es sollte sich lohnen: In der 94. Minute brachte Elias Ndukwe Oke den Ball in den Strafraum, Andy Trübenbach legte ab, und Kaymaz traf zum umjubelten 1:1-Endstand.

Fazit: Ein später, aber verdienter Punktgewinn für die Leopold-Elf gegen einen spielstarken Gegner. Magdeburg präsentierte sich reif und gefährlich, doch der ZFC hielt mit Leidenschaft und Einsatz dagegen – und wurde am Ende endlich belohnt.

STIMMEN ZUM SPIEL

Daniel Wölfel (Magdeburg II): "Am Ende ist es ärgerlich, dass wir hier nicht drei Punkte mitnehmen. Wir sind gut ins Spiel reingekommen und haben schnell die Führung erzielt durch Aleksa. Wir müssen uns ankreiden, dass wir nicht das zweite Tor machen aus den guten Gelegenheiten. Dann gab es die rote Karte und natürlich einen Bruch im Spiel. In der zweiten Halbzeit hat unsere Mannschaft leidenschaftlich verteidigt und verpasst es dann einfach, einen Konter auszuspielen. Wenn wir es da schaffen, das zweite Tor zu machen, gehen wir, glaube ich, als Sieger vom Platz. Meuselwitz hat dann alles nach vorn geworfen und dann geht eben der eine Ball durch, den sie dann reinmachen. Das ist natürlich ärgerlich."

Georg-Martin Leopold (ZFC Meuselwitz): "Es war heute viel drin im Spiel. Wir hatten einen schlechten Start. Die Magdeburger zeigten sich gewohnt spielstark und gingen dann auch gleich in Führung. Vielleicht war das aber auch gar nicht so schlecht, denn wir haben es dann relativ schnell adaptiert und mit Meuselwitzer Tugenden versucht, sie vor Probleme zu stellen. Natürlich hat uns der Platzverweis in die Karten gespielt. Wir hatten Chancen zum Ausgleich, haben die aber wieder liegen gelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann, glaube ich, gut gemacht und haben wenig Umschalter zugelassen. Man hat aber auch unsere Probleme im letzten Drittel gesehen. Wenn wir mal gute Torchancen haben, lassen wir sie kläglich liegen. Von daher überwiegt am Ende doch die Erleichterung, dass wir es mal erzwungen haben. Wir lagen in dieser Saison oft 0:1 zurück und haben es nicht geschafft, noch ein Unentschieden zu holen. Von daher nehmen wir den Punkt gern mit."