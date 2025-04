Später Lohn für grossen Kampf – Düdingen holt Punkt in Basel

Die Frauen des SC Düdingen zeigen im dritten Rückrundenspiel gegen den FFV Basel Moral, Leidenschaft und einen unermüdlichen Kampfgeist. Nach einem 0:2-Rückstand gelingt in letzter Minute der verdiente Ausgleich. Die Frauen des SC Düdingen reisten am Sonntagnachmittag für das dritte Spiel der Rückrunde nach Basel. Von Beginn an entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, geprägt von zahlreichen Zweikämpfen. Beide Teams schenkten sich nichts, das Spiel war intensiv und ausgeglichen.

Düdingen versuchte, das eigene Spielsystem durchzusetzen und den Ball kontrolliert durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. Ziel war es, sich mit spielerischen Mitteln Chancen zu erarbeiten. Dies gelang phasenweise gut, doch fehlte im letzten Drittel oft die Präzision im Abschluss, um in Führung zu gehen.

Die Gastgeberinnen vom FFV Basel setzten hingegen auf schnelles Umschaltspiel und versuchten, die Fehler der Düdingerinnen konsequent auszunutzen. Diese Strategie zahlte sich nach rund 20 Minuten aus – Basel nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive eiskalt aus und ging mit 1:0 in Führung.

Die Freiburgerinnen liessen sich vom Rückstand jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Man blieb hartnäckig in den Duellen und setzte immer wieder gezielte Nadelstiche. Der verdiente Torerfolg blieb jedoch vorerst aus. Rund fünf Minuten vor dem Seitenwechsel erhöhte der FFV Basel nach einem Freistoss auf 2:0. Mit diesem Spielstand ging es in die Kabine.

Mit einem positiven Mindset und der Überzeugung, das Spiel noch drehen zu können, kehrten die Freiburgerinnen zurück auf den Platz. Sofort wurde versucht, Druck auf das gegnerische Tor auszuüben. Doch Basel verteidigte leidenschaftlich und hielt lange Zeit die Null. Der SC Düdingen zeigte jedoch unermüdlichen Einsatz – und dieser wurde in der 85. Minute endlich belohnt: Ein scharf getretener Eckball von Ramona Vonlanthen fand die freistehende Martina Suter, die zum 2:1-Anschlusstreffer einnetzte.

Die Schlussphase war somit eingeläutet. Düdingen warf alles nach vorne, fest entschlossen, nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren. In der Nachspielzeit dann die Erlösung: Ein Freistoss segelte in den Fünfmeterraum, konnte von der Basler Torhüterin nicht entscheidend geklärt werden und fiel im Getümmel vor die Füsse von Ronja Brüllhardt. Diese behielt die Übersicht und legte auf Ramona Vonlanthen ab, die eiskalt zum verdienten 2:2-Endstand einschob.

Mit diesem späten Ausgleich belohnten sich die Düdingerinnen für eine kämpferisch starke Leistung und bewiesen eindrucksvoll ihren Teamgeist.