Später Lohn für dominanten Auftritt

Der SV Meppen hat sich am Sonntag mit Geduld, Kontrolle und einem späten Treffer den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals der Frauen gesichert. Beim Regionalligisten Holstein Kiel gewann das Team von Katharina Börger und Thomas Pfannkuch verdient mit 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Laura Bröring in der 84. Spielminute – als sich die Partie längst zu einem Geduldsspiel entwickelt hatte.

Die Meppenerinnen übernahmen von der ersten Minute an die Initiative und diktierten das Geschehen mit klarem Plan, hohem Tempo und durchdachter Ballzirkulation. Kiel geriet früh unter Druck und wurde tief in die eigene Hälfte gedrängt. Vor allem im ersten Drittel der Partie war der Klassenunterschied deutlich spürbar – allein der Führungstreffer wollte nicht fallen.

Holstein Kiel reagierte mit Kompaktheit, verteidigte diszipliniert und setzte auf gelegentliche Konter, die jedoch kaum Gefahr brachten. Dass es torlos in die Pause ging, lag weniger an der Spielverteilung als vielmehr an fehlender Präzision im letzten Drittel und einem dichten Defensivblock der Gastgeberinnen.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielbild. Meppen kontrollierte den Ball, blieb geduldig und versuchte, das Kieler Bollwerk durch schnelles Kombinationsspiel zu knacken. Die Gastgeberinnen blieben konsequent in der Verteidigung, hatten dem Ballbesitzspiel der Gäste aber wenig entgegenzusetzen.

Erst in der Schlussphase öffnete sich die Partie – und der SVM schlug zu. Nach einem zielstrebig vorgetragenen Angriff war es Laura Bröring, die den Ball in der 84. Minute zum entscheidenden 1:0 im Netz unterbrachte. Die späte Führung war letztlich folgerichtig und sicherte Meppen nicht nur den Sieg, sondern auch das verdiente Weiterkommen.

DFB-Pokal: Spannung vor der Auslosung

Mit dem Erfolg qualifiziert sich der SV Meppen für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals, die Ende September ausgespielt wird. Der Gegner wird am Dienstagabend ausgelost – im Anschluss an die letzte Play-off-Partie zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach.

Nach einer kontrollierten, wenn auch zähen Partie kann der SVM den Fokus nun auf den Saisonstart in der 2. Bundesliga richten – mit dem Wissen, dass im Pokal ein weiteres Highlight wartet.