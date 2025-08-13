Später Lohn für Defensivarbeit – Paldino trifft per Fallrückzieher

Der TSV Havelse hat im ersten Heimspiel der neuen Drittliga-Saison Moral bewiesen und sich nach 95 Minuten gegen den ambitionierten Traditionsklub Rot-Weiss Essen mit einem 1:1 belohnt. Dass der Punktgewinn erst in der Nachspielzeit durch einen technisch brillanten Fallrückzieher von Lorenzo Paldino gesichert wurde, sagt viel über den Verlauf dieses Abends im Eilenriedestadion – und über die Widerstandskraft der Mannschaft von Samir Ferchichi.

Die erste Halbzeit stand aus Havelser Sicht im Zeichen defensiver Arbeit. Essen bestimmte Tempo und Ballbesitz, zwang den TSV mehrfach zu Rettungsaktionen im eigenen Strafraum. Riedel auf der Linie, Plume im Block und Torhüter Opitz hielten die Null. Die Niedersachsen fanden nur sporadisch den Weg nach vorn, vergaben durch Marko Ilic jedoch die beste Chance vor der Pause, als der Topscorer der Vorsaison den Außenpfosten traf.

Nach dem Seitenwechsel gelang es Havelse phasenweise, das Spiel offener zu gestalten, doch die zwingenden Szenen blieben weiterhin selten. Essen erhöhte erneut den Druck und belohnte sich kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit: Innenverteidiger Kraulich köpfte aus kurzer Distanz ein. In dieser Phase sprach wenig für eine Havelser Antwort – bis Paldino in der Nachspielzeit einen Moment der Extraklasse auspackte. Nach einer Hereingabe von Kapitän Düker setzte der Joker artistisch zum Fallrückzieher an und versenkte den Ball unhaltbar zum Ausgleich.

Florian Riedel nach Abpfiff: „Mit dem besonderen Finish muss man zufrieden sein." Mit vier Spielen ohne Niederlage – inklusive Saisonvorbereitung – setzt der TSV seinen stabilen Start fort. Die Partie zeigte jedoch auch, dass die Mannschaft in der 3. Liga oft über lange Strecken in der Defensive gefordert sein wird und ihre Offensivmomente effizient nutzen muss. Dass Havelse selbst gegen einen Topgegner wie RWE in der Lage ist, bis zur letzten Sekunde zu antworten, könnte im weiteren Saisonverlauf ein wichtiger psychologischer Trumpf werden.