Später Lohn eines unbedingten Erfolgswillens – Zorneding siegt

„Uns ist eine Last von den Schultern gefallen. Wir wussten, dass wir gewinnen müssen“, sagte Trainer Bergmann nach der Partie. In der ersten Hälfte war den Platzherren der Druck anzumerken. Kaum etwas wollte den Zornedingern gelingen. „Es war mit die schwächste Leistung der letzten Wochen. Raubling war giftiger, gieriger und präsenter. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir in Rückstand geraten wären“, so Bergmann.

„Raubling war dem Führungstreffer näher als wir, aber in der zweiten Hälfte haben wir allen Widerständen getrotzt und ein anderes Gesicht gezeigt.“