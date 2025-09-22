Später Krenzler Doppelpack dreht die Partie

Von Beginn an entwickelte sich im schönen Zeppelinstadion ein zerfahrenes Kreisliga A Spiel. Die Gastgeber waren bemüht nicht früh in Rückstand zu geraten, und die SGA tat sich schwer schwungvoll ins Spiel zu finden. Dennoch hatten die Gäste durch David Miller und David Noah Rimili zwei dicke Torchancen, die allerdings vom Torspieler der Gastgeber pariert wurden. In der 36. Minute gingen die Häfler durch Denis Nikic mit einem Kopfballtreffer 1:0 in Führung. Bei diesem Spielstand blieb es dann bis zum Halbzeitpfiff durch Schiedsrichter Hügel.

Nach der Pause waren die Gastgeber weiterhin bemüht ihre knappe Führung so lange wie möglich zu verteidigen und selber ab und zu durch schnelle Konter gefährlich zu sein. Nach einer Stunde Spielzeit hatte Andreas Krenzler die Chance zum Ausgleich. Er scheiterte aber am sehr guten Torhüter des VfB Friedrichshafen II. In der Folge wurde die SGA besser und bewies Moral In der 88. Minute führte Routinier Fabian Madlener einen Freistoß schnell aus und Andreas Krenzler glich zum 1:1 aus. Nun wollten die Schwarz Gelben Jungs das Spiel komplett in ihre Richtung drehen. Das gelang ihnen dann auch noch in der Nachspielzeit ebenfalls durch Andreas Krenzler, der eine butterweiche Vorlage von Maik Eperts aus kurzer Distanz unhaltbar einnetzte.

Am kommenden Sonntag hat die SGA das Heimrecht mit dem SV Weissenau getauscht. Die Spiele finden somit beim SV Weissenau statt.