Später Kreisliga-Start in Moers: Rheinhausen und Rumeln legen los

Der Fußballkreis Moers verlängert die Sommerpause: Der Saisonstart steigt erst Ende August und damit zwei Wochen später als die restlichen / meisten Kreisligen am Niederrhein. Das Eröffnungsspiel bestreiten der VfL Rheinhausen und der Rumelner TV.
2. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr TV Asberg - VfL Rheinhausen
So., 06.09.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Millingen - GSV Moers II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg III
So., 06.09.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 06.09.26 15:30 Uhr Büdericher SV - MSV Moers
3. Spieltag
Di., 08.09.26 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Büdericher SV
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Millingen
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - ESV Hohenbudberg
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Budberg III - SV Menzelen
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Sonsbeck II - Rumelner TV
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr MSV Moers - TV Asberg
Do., 10.09.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - GSV Moers II
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