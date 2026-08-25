Später Kreisliga-Start in Moers: Rheinhausen und Rumeln legen los Kreisliga A Moers: Erst nach den Ferien wird in Moers wieder gespielt. Der VfL Rheinhausen und der Rumelner TV eröffnen die Saison. von André Nückel · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Der VfL Rheinhausen startet in die Saison. – Foto: Wolfgang Schwarz