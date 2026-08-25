 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Später Kreisliga-Start in Moers: Rheinhausen und Rumeln legen los

Kreisliga A Moers: Erst nach den Ferien wird in Moers wieder gespielt. Der VfL Rheinhausen und der Rumelner TV eröffnen die Saison.

von André Nückel · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Der VfL Rheinhausen startet in die Saison.
Der VfL Rheinhausen startet in die Saison. – Foto: Wolfgang Schwarz

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Kreisliga A Moers
SV Sonsbeck II
GSV Moers II
SV Millingen
VfL R´hausen

Der Fußballkreis Moers verlängert die Sommerpause: Der Saisonstart steigt erst Ende August und damit zwei Wochen später als die restlichen / meisten Kreisligen am Niederrhein. Das Eröffnungsspiel bestreiten der VfL Rheinhausen und der Rumelner TV.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Sa., 29.08.2026, 17:00 Uhr
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
17:00
Spieltext VfL R´hausen - Rumelner TV

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
MSV Moers
MSV MoersMSV Moers
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
15:00live
Spieltext MSV Moers - SV Sonsbeck II

Mi., 02.09.2026, 19:00 Uhr
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
19:00live
Spieltext FC Alpen - Hohenbudb.

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:30live
Spieltext Lüttingen - Schwafheim

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
15:00
Spieltext Rheurdt-Sch. - SV Menzelen

So., 30.08.2026, 17:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg III
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
17:00
Spieltext SV Budberg III - TV Asberg

So., 30.08.2026, 13:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
13:30live
Spieltext GSV Moers II - BüdericherSV

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
15:30
Spieltext FC Neuk.-Vlu II - SV Millingen

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SV Menzelen - SSV Lüttingen
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr TV Asberg - VfL Rheinhausen
So., 06.09.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Millingen - GSV Moers II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Budberg III
So., 06.09.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Schwafheim - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 06.09.26 15:30 Uhr Büdericher SV - MSV Moers

3. Spieltag
Di., 08.09.26 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - SV Schwafheim
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Büdericher SV
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Millingen
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - ESV Hohenbudberg
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Budberg III - SV Menzelen
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Sonsbeck II - Rumelner TV
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr MSV Moers - TV Asberg
Do., 10.09.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - GSV Moers II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

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