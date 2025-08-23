Später Kopfball von Sengül sichert Quecken-Heimsieg

Von Beginn an übernahmen die Quecken die Kontrolle und drängten Cham tief in die eigene Hälfte. Mit hohem Ballbesitz und sehenswerten Kombinationen bestimmten die Quecken das Geschehen, einzig die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte. In der 19. Minute hatte Manuel Stark die große Chance zur Führung, nachdem Robin Renner ihn halbrechts mustergültig in den Strafraum schickte. Sein Schuss war jedoch zu entral und wurde sichere Beute für Sittenauer. Cham meldete sich kurz vor der Pause mit Standards zurück: Erst musste Hüttl einen Freistoß von Chrubasik aus dem Gefahrenbereich fausten, anschließend zog Landstorfer aus der Distanz ab, doch auch hier war Eltersdorfs Schlussmann zur Stelle. Insgesamt blieben die Quecken im ersten Durchgang das aktivere Team, doch ein Tor wollte nicht fallen.

Nach dem Seitenwechsel kam Cham stärker aus der Kabine und prüfte Hüttl gleich mehrfach, unter anderem durch Landstorfer, der von halblinks abzog. Die Quecken hielten jedoch dagegen und suchten ihrerseits den Weg nach vorne. Göbhardt sorgte mit zwei Distanzschüssen für Gefahr, einmal konnte Sittenauer den Ball nur mit Mühe parieren. In dieser Phase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Keeper gefordert waren. Die größte Chance auf das 1:0 vergab Jassmann in der 75. Minute, als Sittenauer einen Distanzschuss von Renner nach vorne abprallen ließ. Der Stürmer setzte nach, doch gemeinsam mit einem Abwehrspieler konnte Cham die Situation klären. Renner selbst versuchte es kurz darauf erneut aus der Distanz.

Die Erlösung für die Quecken fiel schließlich in der 89. Minute. Der kurz zuvor eingewechselte Manfred Strobel flankte von der rechten Seite punktgenau auf ebenfalls eingewechselten Calvin Sengül, der sich im Zentrum durchsetzte und per Kopf zum umjubelten 1:0 traf. Für den Angreifer war es ein ganz besonderes Tor, hatte er doch seit dem 10. Mai 2024 gegen den SC Feucht nicht mehr getroffen.

Mit dem späten Treffer belohnten sich die Quecken für einen couragierten und spielfreudigen Auftritt, während Cham nach engagierter Phase zu Beginn der zweiten Hälfte am Ende leer ausging.

Bernd Eigner: „Mit der Einstellung meiner Mannschaft war ich absolut zufrieden, das war das beste Spiel, was wir in dieser Saison bestritten haben. Der Spirit und die Galligkeit war heute wieder da, ähnlich wie in der letzten Saison. Im zweiten Durchgang hatten wir anfangs etwas Glück, die ersten 15 Minuten war Cham stärker. Danach fanden wir wieder in die Spur, wir konnten auch mit unseren Wechseln nochmal hochkarätig nachlegen. Am Ende eine tolle Mannschaftsleistung.“