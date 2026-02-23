Später K.o. in der Volkswagen Arena

Engagierter Beginn und offene Begegnung
Die Wolfsburger starteten engagiert in die Partie, trafen jedoch auf einen offensiv ausgerichteten Gegner, der im Verlauf der ersten Halbzeit zunehmend Spielanteile übernahm. Grün-Weiß tat sich zunächst schwer, im letzten Drittel klare Durchschlagskraft zu entwickeln, steigerte sich aber mit zunehmender Spielzeit und ging mit einer knappen Führung in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offene Begegnung mit hoher Intensität, in der beide Teams ihre offensiven Möglichkeiten suchten und sich wechselnde Spielanteile ergaben.
Führung verspielt – Entscheidung in der Nachspielzeit
Nach einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung schien der VfL auf Kurs, die Partie für sich zu entscheiden. Ein Strafstoß brachte Augsburg jedoch zurück ins Spiel und leitete eine hektische Schlussphase ein.
In den letzten Minuten verlor Wolfsburg die defensive Stabilität, die Gäste nutzten die Unordnung konsequent aus und erzielten in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Für die Wölfe blieb trotz engagierter Leistung und langer Führung lediglich die bittere Erkenntnis, erneut ohne Punkte geblieben zu sein.
Negativtrend und kleiner Lichtblick
Die Niederlage fügt sich in eine schwierige Phase ein: Wolfsburg wartet weiterhin auf den ersten Rückrundensieg und musste bereits die siebte Heimniederlage der Saison hinnehmen – ein Negativwert im Ligavergleich.
Dabei spiegeln die statistischen Kennzahlen den ausgeglichenen Spielverlauf wider: Ballbesitz, Laufleistung und Expected Goals lagen nahezu gleichauf, lediglich in den Zweikämpfen hatte der VfL leichte Vorteile. Ein Lichtblick war der erste Bundesligatreffer von Kento Shiogai, der zwischenzeitlich die erneute Führung markierte und damit ein persönliches Erfolgserlebnis verbuchte.
Augsburg im Aufwind
Während Wolfsburg weiter um Stabilität ringt, bestätigt Augsburg seine starke Form. Mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen und einem Rekordstart in die zweite Saisonhälfte haben die Fuggerstädter ihren Vorsprung auf die Abstiegsränge deutlich ausgebaut. Für den VfL hingegen verschärft die späte Niederlage die sportliche Lage – und erhöht den Druck, in den kommenden Partien endlich wieder Zählbares einzufahren.