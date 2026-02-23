Später K.o. in der Volkswagen Arena

Engagierter Beginn und offene Begegnung Die Wolfsburger starteten engagiert in die Partie, trafen jedoch auf einen offensiv ausgerichteten Gegner, der im Verlauf der ersten Halbzeit zunehmend Spielanteile übernahm. Grün-Weiß tat sich zunächst schwer, im letzten Drittel klare Durchschlagskraft zu entwickeln, steigerte sich aber mit zunehmender Spielzeit und ging mit einer knappen Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offene Begegnung mit hoher Intensität, in der beide Teams ihre offensiven Möglichkeiten suchten und sich wechselnde Spielanteile ergaben.

Führung verspielt – Entscheidung in der Nachspielzeit Nach einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung schien der VfL auf Kurs, die Partie für sich zu entscheiden. Ein Strafstoß brachte Augsburg jedoch zurück ins Spiel und leitete eine hektische Schlussphase ein. In den letzten Minuten verlor Wolfsburg die defensive Stabilität, die Gäste nutzten die Unordnung konsequent aus und erzielten in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Für die Wölfe blieb trotz engagierter Leistung und langer Führung lediglich die bittere Erkenntnis, erneut ohne Punkte geblieben zu sein.