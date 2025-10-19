Alex Otto und der Siegburger SV rettete spät drei Punkte. – Foto: LaBima

Später K.o. für Königsdorf – Siegburg dreht Partie in 14 Minuten Königsdorf führt bis zur 76. Minute, kassiert aber drei späte Gegentore Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Siegburg. SV Königsdorf

Blau-Weiß Königsdorf führte, kämpfte – und ging am Ende doch leer aus. Der Siegburger SV drehte die Partie in nur acht Minuten und entführte dank eines Doppelpacks von Yuta Sakamaki drei Punkte. Während Siegburg seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauerte, haderte TuS-Trainer Takahito Ohno mit der Chancenverwertung – ohne sein Team zu kritisieren. Vielmehr übernahm der Japaner die Verantwortung und lobte Moral seiner Mannschaft. Für Königsdorf steht nun ein richtungsweisendes Spiel gegen Bornheim bevor, während Siegburg seine Serie ausbauen möchte.

Die Partie begann offen: Schon in den ersten Minuten verhinderte die Latte die frühe Siegburger Führung. „Siegburg hatte direkt eine große Torchance und traf die Latte, danach war es ein ausgeglichenes Spiel“, analysierte Ohno. Königsdorf setzte auf Konter – und wurde kurz vor der Pause belohnt. Goga Khvedelidze flankte präzise, Mate Herbak köpfte zum 1:0 ein (40.). Heute, 15:30 Uhr TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 Königsdorf Siegburger SV 04 Siegburg. SV 1 3 Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv. Siegburg hatte mehr Ballbesitz, Königsdorf lauerte weiter auf Umschaltmomente. Doch in der 76. Minute kippte die Begegnung. Nach einem Torwartfehler gab es Foulelfmeter, den Yuta Sakamaki zum 1:1 verwandelte. Ohno nahm seinen Keeper in Schutz: „Jeder macht Fehler. Unser Torwart hat schon so viele Spiele für uns gerettet. Heute war nicht sein Tag, das passiert.“ Während Königsdorf auf den erneuten Führungstreffer drängte – Ohno selbst hatte nach einer Ecke die große Kopfballchance zum 2:2 – schlug Siegburg eiskalt zu. William McIntosh traf in der 87. Minute zur Führung, Sakamaki setzte in der Nachspielzeit den Konter zum 1:3-Endstand (90.).