Später K.o. für KK: Wollny dreht die Partie in der Schlussminute TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II dominiert phasenweise, nutzt beste Chancen nicht und kassiert in der Schlussminute die bittere Niederlage gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren. von ck · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Die zweite Mannschaft des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide liefert gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren eine starke Leistung, belohnt sich trotz Führung und bester Chancen aber nicht. Trainer Marcel Pawlow lobt Kampf und Leidenschaft – und hadert mit der Chancenverwertung sowie dem Schiedsrichter.

Für TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II fühlte sich dieses 1:2 gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren wie eine unnötige Niederlage an. Zwar brachte Luca Sander die Gastgeber schon in der 7. Minute in Führung, doch Christopher Wollny glich nach 55 Minuten aus und traf in der 90. Minute auch noch zum späten Sieg für die Gäste. Dabei sah Marcel Pawlow seine Mannschaft über weite Strecken mindestens auf Augenhöhe, eher sogar im Vorteil. „Das war eine unserer besten Leistungen in Sachen Kampf und Leidenschaft. Da hat vieles einfach gestimmt“, sagte der Trainer nach dem Spiel. Gerade angesichts einiger personeller Probleme sei dieser Auftritt besonders bemerkenswert gewesen: „Wir hatten im Vorfeld einige Ausfälle, unter anderem krankheitsbedingt, und ich war selbst noch im Urlaub.“

Entsprechend groß war der Ärger darüber, dass am Ende keine Punkte heraussprangen. Pawlow machte vor allem einen Aspekt als Knackpunkt aus: „Der einzige Vorwurf, den ich meiner Mannschaft machen kann, ist die Chancenverwertung.“ Seine Elf habe „die klareren Möglichkeiten“ gehabt und gerade in der Schlussphase „mehr Zug zum Tor“ entwickelt. Aus seiner Sicht hätte TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II die Partie früher entscheiden müssen: „Eigentlich müssen wir das Spiel für uns entscheiden – ein zweites oder drittes Tor hätte uns auf die Siegerstraße gebracht.“ So aber blieb SpVgg Niedersachsen Döhren im Spiel – und nutzte die Gelegenheit spät eiskalt. Dass die Entscheidung nach einem Standard fiel, verstärkte den Frust aufseiten der Gastgeber zusätzlich. „Meine Spieler sehen dabei ein mögliches Foul im Kopfballduell, das möchte ich aber nicht abschließend bewerten“, sagte Pawlow.