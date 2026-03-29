Später K.o. für KK: Wollny dreht die Partie in der Schlussminute

Die zweite Mannschaft des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide liefert gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren eine starke Leistung, belohnt sich trotz Führung und bester Chancen aber nicht. Trainer Marcel Pawlow lobt Kampf und Leidenschaft – und hadert mit der Chancenverwertung sowie dem Schiedsrichter.
Für TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II fühlte sich dieses 1:2 gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren wie eine unnötige Niederlage an. Zwar brachte Luca Sander die Gastgeber schon in der 7. Minute in Führung, doch Christopher Wollny glich nach 55 Minuten aus und traf in der 90. Minute auch noch zum späten Sieg für die Gäste.
Dabei sah Marcel Pawlow seine Mannschaft über weite Strecken mindestens auf Augenhöhe, eher sogar im Vorteil. „Das war eine unserer besten Leistungen in Sachen Kampf und Leidenschaft. Da hat vieles einfach gestimmt“, sagte der Trainer nach dem Spiel. Gerade angesichts einiger personeller Probleme sei dieser Auftritt besonders bemerkenswert gewesen: „Wir hatten im Vorfeld einige Ausfälle, unter anderem krankheitsbedingt, und ich war selbst noch im Urlaub.“
Entsprechend groß war der Ärger darüber, dass am Ende keine Punkte heraussprangen. Pawlow machte vor allem einen Aspekt als Knackpunkt aus: „Der einzige Vorwurf, den ich meiner Mannschaft machen kann, ist die Chancenverwertung.“ Seine Elf habe „die klareren Möglichkeiten“ gehabt und gerade in der Schlussphase „mehr Zug zum Tor“ entwickelt. Aus seiner Sicht hätte TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II die Partie früher entscheiden müssen: „Eigentlich müssen wir das Spiel für uns entscheiden – ein zweites oder drittes Tor hätte uns auf die Siegerstraße gebracht.“
So aber blieb SpVgg Niedersachsen Döhren im Spiel – und nutzte die Gelegenheit spät eiskalt. Dass die Entscheidung nach einem Standard fiel, verstärkte den Frust aufseiten der Gastgeber zusätzlich. „Meine Spieler sehen dabei ein mögliches Foul im Kopfballduell, das möchte ich aber nicht abschließend bewerten“, sagte Pawlow.
Noch deutlicher wurde der Trainer bei seiner Einordnung der Spielleitung von Schiedsrichter Marc Philipp Lehmann. „Ich bin niemand, der schnell über Unparteiische spricht, aber das war für mich eine der ungewöhnlichsten Leistungen, die ich je erlebt habe“, sagte Pawlow. Es habe „an einer klaren Linie“ gefehlt, zudem habe es „auf beiden Seiten sehr fragwürdige Entscheidungen“ gegeben.
Besonders in der hektischen Schlussphase kochte der Ärger hoch. „Trotz mehrminütiger Unterbrechung wurde aus unserer Sicht zu früh abgepfiffen“, monierte Pawlow. Auch die anschließenden Platzverweise stießen bei ihm auf Unverständnis: „Die anschließenden Platzverweise nach einer aus unserer Sicht sachlichen Kommunikation sind für mich nicht nachvollziehbar. Das war in der Summe sehr unglücklich.“
In der Tabelle verbessert sich SpVgg Niedersachsen Döhren mit nun 41 Punkten auf Rang fünf und zieht mit MTV Engelbostel-Schulenburg gleich. TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II bleibt bei 39 Zählern auf Platz sechs und verpasst es, weiter nach oben Druck zu machen. Gerade deshalb saß der Stachel bei Pawlow tief. Denn trotz aller Nebengeräusche überwog bei ihm vor allem ein Gedanke: „Unabhängig davon bleibt: Ich mache meiner Mannschaft bis auf die Chancenverwertung keinen Vorwurf. Die Leistung war absolut in Ordnung, darauf können wir aufbauen.“
TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II – SpVgg Niedersachsen Döhren 1:2
TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Jannes Meyer, Arne Anders, Nick Seegers, Kai Henneke, Pedram Mirsanei (58. Jannik Luca Eilhardt), Fynn Bartholomäus, Erik Anders (71. Philipp Finkendey), Luca Sander, Jonas Thimm, Finn Seyer, Finn Kowanda (58. Louis Chinonso Jiwuaka) - Trainer: Marcel Pawlow
SpVgg Niedersachsen Döhren: Leon-Giuseppe Gottschalck, Jörn Hofmeister, Dominik Luths (46. Mano Stadtler), Philip Wagner, Anthony Bleteh Doe (91. Luis-Filipe Großmann Pereira da Silva), Dodzi Julio Kotchi, Adrian-Benedict Stammer (65. Till Wittmann), Christopher Wollny, Patrick Olbrich, Benedict Thomassek, Illia Povalii - Trainer: Patrick Heldt
Schiedsrichter: Marc Philipp Lehmann
Tore: 1:0 Luca Sander (7.), 1:1 Christopher Wollny (55.), 1:2 Christopher Wollny (90.)