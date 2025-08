Später K.O für junge TuS-Elf

In einer über 60 Minuten ausgeglichenen Begegnung behielten die favorisierten Gäste am Ende nicht unverdient die Oberhand, da es der TuS verpasste, seine guten Chancen in eine Führung umzuwandeln.

Nur zwei Minuten waren gespielt, ehe Tim Breitinger Jonas Predatsch den Ball abluchste und alleine auf Gästetorwart Daniel Schmidt zusteuerte, den Ball aber neben dessen Kasten setzte. Nach einer Viertelstunde meldeten sich auch die Gäste erstmals an, als ein Schlenzer von Yves Tillmann sein Ziel verfehlte. Auf der Gegenseite kam Youngster Paul Früh aus 15 Metern frei zum Abschluss, zielte aber zentral auf den Torwart. Den größten Aufreger gab es in der 35. Minute, als Tim Wörner das vermeintliche 1:0 für den TuS erzielte. Schiedsrichter Christoph Goth überstimmte dabei zuerst seinen Assistenten, um nach Rücksprache doch auf Abseits zu entscheiden – eine äußerst fragwürdige Entscheidung. Kurz vor der Pause ließ Niklas Bär drei Feuchtwanger stehen, scheiterte dann aber an Jens Lindörfer.