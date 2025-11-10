Später K.o. - Aunkirchen verliert Topspiel gegen Vornbach II

Die Gäste vom Inn starteten druckvoll und waren die ersten 15 Minuten spielbestimmed. Aunkirchen TW Seiler konnte sich einmal mit einer starken Fußabwehr auszeichnen. Aus dem Nichts hätte dann aber fast der FCA zugeschlagen, die Latte verhinderte aber das 1:0. Genauso wie auf der Gegenseite, als der Querbalken die letzte Rettung bei einem tollen Distanzschuss war. Allgemein hatte Vornbach in der 1. Hälfte mehr vom Spiel, konnte das aber nicht zu weiteren Torchancen nutzen.

Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren besser aus der Kabine und verzeichneten ihre beste Phase des Spiels. Eine klare Torchance sprang aber auch hier nicht raus. In der 67. Minute musste dann Schinhärl Lukas nach einem unnötigen Foul an der Mittellinie für 10 Minuten vom Platz - auch diese Phase überstand die FCA-Defensive schadlos. Als eigentlich alles schon auf ein 0:0 hindeutete, kamen die Vornbacher in der 86. Minute doch noch einmal vors Tor und machten den Lucky Punch. Lichtblau konnte einen Abpraller im Getümmel zum Tor des Tages versenken. Aunkirchen warf natürlich nochmal alles nach vorne, doch die DJK brachte das 1:0 über die Zeit.