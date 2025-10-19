Später Knockout: Vichttal ringt Frechen nieder und bleibt Spitzenreite

Der VfL Vichttal bleibt auch nach dem achten Spieltag an der Spitze der Mittelrheinliga. Vor 350 Zuschauern am Dörenberg setzte sich der Tabellenführer mit 1:0 gegen die SpVg Frechen 20 durch und feierte den sechsten Saisonsieg. Joker Janes Pollmann avancierte in der 86. Minute zum Matchwinner.

In einem taktisch geprägten und intensiven Spiel neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken – vor allem im ersten Durchgang. "Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen und eher chancenarm. Beide Mannschaften hatten Respekt voreinander", analysierte Frechens Trainer Okan Özbay.

Frechen stand kompakt, verteidigte leidenschaftlich und versuchte, Vichttal die Räume im Zentrum eng zu machen. Der Tabellenführer tat sich schwer, während die Gäste gute Ansätze im Umschaltspiel zeigten – diese aber nicht gut zu Ende spielten. „Unser Problem war, dass wir die Räume, die uns Vichttal angeboten hat, zu wenig genutzt haben. In Umschaltaktionen, wo wir mit Tempo auf die Kette zudribbeln können, war der erste Kontakt nicht gut.“

Vichttal erhöht den Druck – Frechen verteidigt lange stark

Mit Beginn der zweiten Hälfte verschob sich das Spiel zunehmend in Richtung Frechener Tor. Vichttal erhöhte Tempo und Druck. Özbay erkannte das an: „In der zweiten Halbzeit war Vichttal mehr am Drücker, hat sich bessere und mehrere Chancen herausgespielt.“

Frechen verteidigte weiterhin engagiert, doch in der Schlussphase war es die berühmte eine Unachtsamkeit, die das Spiel entschied: Dogukan Türkmen setzte einen Schuss, Frechens Schlussmann Julian Quirk konnte den Ball nur abklatschen – Janes Pollmann schaltete am schnellsten und staubte zum 1:0 ab (86.) "Die Art und Weise wie das Tor fällt war bitter", haderte Özbay.

Frechen von Ausfällen geschwächt – Niederlage geht in Ordnung

Frechen musste kurzfristig auf Miran Agirbas und Koray Kacinoglu verzichten. „Das hat uns geschwächt, was die Möglichkeiten betrifft, um in Vichttal zu punkten. Deswegen konnten wir nicht so gut nachlegen.“ Das Fazit des Frechener Trainers fiel fair aus: „Vichttal war näher am Tor dran. Von daher geht die Niederlage leider in Ordnung.“

Mit dem Heimsieg behauptet der VfL Vichttal weiterhin die Tabellenführung und liegt mit 19 Punkten eine Zähler vor dem SV Bergisch Gladbach. Frechen verliert nach aufopferungsvollem Kampf knapp und rutscht auf Rang sechs ab.