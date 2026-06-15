Später Knockout verhindert Aufstieg – Kranzberg misslingt Relegation

Zuschauer beim entscheidenden Relegationsspiel zwischen Reichertsheim und Kranzberg – Foto: Schikowski

Bitterer Knock-out in der Verlängerung: 109 Minuten war der SV Kranzberg am Samstag dem ersten Bezirksliga-Aufstieg seit Jahrzehnten nah. Doch dann traf der SV Reichertsheim (Landkreis Mühldorf) vor fast 1000 Zuschauern zum 1:0 (0:0) – und ließ damit die Kranzberger Träume zerplatzen wie Seifenblasen. Damit geht’s für die Blau-Weißen im neuen Jahr mit einem neuen Trainerteam in der Kreisliga 2 weiter.

Für den FC Bayern ist die Mutter aller Niederlagen höchstwahrscheinlich das in der Schlussphase vergeigte Champions-League-Finale von 1999 gegen Manchester United. Beim SV Kranzberg dürfte wohl dieses Rückspiel in der zweiten Relegationsrunde 2026 zur Bezirksliga auf ewig im Klub-Gedächtnis bleiben. Denn so nahe waren die Mannen von Spielertrainer Dennis Hammerl dem Aufstieg seit über 30 Jahren nicht mehr.

Kranzberg überzeugt spielerisch

Nachdem der SVK die erste Relegationsrunde gegen Hohenwart gemeistert und im Hinspiel gegen Reichertsheim am Dienstag ein 1:1 erkämpft hatte, war das Rückspiel ein echtes Finale Furioso. Und es war eines, dem die Gäste lange, sehr lange ihren Stempel aufdrücken konnten. „Gefühlt waren es 15:1-Torschüsse“, stellte Spielertrainer Dennis Hammerl hinterher kopfschüttelnd fest. Jedoch: Das Runde wollte einfach nicht den Weg ins Reichertsheimer Tor finden.

Kranzberg presste früh in diesem Alles-oder-Nichts-Spiel. Und es war zu merken, dass die Gäste, die doch ihren angeschlagenen Spielertrainer in der Startaufstellung aufbieten konnten, schnell für die Entscheidung sorgen wollten. War der SVK in den ersten drei Relegationsspielen offensiv noch recht harmlos geblieben, zeigte man nun deutlich mehr Zug zum Tor. Thomas Kopp hatte bald eine erste gefährliche Chance auf dem Kopf (9.), doch auch die Hausherren kamen dem Gäste-Gehäuse gefährlich nahe.

Auch in der zweiten Hälfte führend?

Die Ampertaler entwickelten langsam einen Chancenwucher: So kam in der Folge Florian Hüttner in aussichtsreiche Position, doch auch sein Versuch strich knapp am Tor vorbei (22.). Die größte Möglichkeit im ersten Durchgang hatte aber Kranzbergs 15-Tore-Mann Thomas Kopp. Eine Ecke, wie schon beim Treffer zum 1:1 im Hinspiel, konnten die Hausherren noch abwehren, der Ball landete dann aber bei Kopp. Und als der 27-Jährige aus fünf Metern abzog, hatten die mitgereisten Fans den Torschrei schon auf den Lippen – der Schuss jedoch ging hauchdünn drüber (44.). Das wäre die verdiente Führung gewesen, die Gäste waren in den ersten 45 Minuten das bessere Team.

Würden die Kranzberger das im zweiten Durchgang aufrechterhalten können? Bedingt. Die absolute Drangzeit, als der SVK zwingend in Führung hätte gehen müssen, sahen die dieses Mal ebenfalls lautstarken Anhänger aus dem Ampertal nicht mehr. Jetzt waren es eher die ruhenden Bälle, Kranzbergs Paradedisziplin heuer, die für Gefahr sorgten. Doch Reichertsheim agierte jetzt defensiv besser, konnte manche Kranzberger Aktion schon im Keim ersticken. Zudem wurden die Hausherren jetzt auch offensiv stärker. Keeper Devid Kerciku war jedoch auf dem Posten und hielt seinen Kasten sauber.

„Aber so grausam ist Fußball manchmal“

Kranzbergs größte Chancen in der Schlussphase vergab Spielertrainer Hammerl im Doppelpack: Seine Distanzversuche gingen zwei Mal knapp über das Tor (79./80.). Der Lucky Punch blieb also aus – und so war klar, dass die Entscheidung im Nachsitzen fallen musste. Und in die Zusatzminuten gingen jetzt beide Teams zaghafter – ehe der späte Nackenschlag für die Gäste folgte: Nach einem Einwurf verlängerte Matthias Vital das Spielgerät in den Strafraum, wo Andreas Hundschell am kurzen Pfosten unbeobachtet war und zentral einschob (110.).

Entsprechend enttäuscht waren die Kranzberger. „Das war, ehrlich gesagt, schon brutal heute“, rang Dennis Hammerl nach Worten. Man habe 90 Minuten quasi nichts zugelassen, „aber so grausam ist Fußball manchmal.“ Auch der gegnerische Trainer habe ihm gegenüber zugegeben, „dass der Sieg unverdient gewesen“ sei. Spartenchef Michael Kopp fügte hinzu, dass die Truppe „natürlich enttäuscht“ sei. Man hätte einfach während der regulären Spielzeit ein Tor machen müssen – „wir waren mindestens 70 Minuten das bessere Team“. Doch so groß die Enttäuschung zum Abschluss auch war – am Sonntag flogen Kranzbergs Kicker nach Mallorca. Eine verdiente Belohnung für eine alles in allem starke Spielzeit.