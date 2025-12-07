Später Knockout! Scharmbeck bekommt die Rote Laterne überreicht

Bittere Pille für die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen! Der Aufsteiger schnupperte bis in die Schlussminuten an einem Punktgewinn gegen Spitzenteam Bornreihe. Schließlich musste sich SPA in der Nachspielzeit geschlagen geben - und überwintert auch noch mit der Roten Laterne.

Die Partie schien zunächst schnell erzählt zu sein, nachdem Loris Menger Bornreihe früh in Führung brachte (21.). Anschließend scheiterte Jeremy da Rocha Nunes zunächst noch an Torhüter Yannick Kochlin, doch Leandro Almeida Viera war zur Stelle, um den Nachschuss über die Linie zu drücken (21.).

Die Scharmbecker gaben sich jedoch nicht auf und kamen durch einen Heber von Maximilian Garbers zurück (32.), in der Schlussphase nutzte Micha Oertzen eine Unachtsamkeit des Gästekeepers für den Ausgleich (85.). Schließlich gelang es den Gästen aber doch noch den Lucky-Punch zu setzen. Nach einem Angriff über die linke Seite brachte Julien Schiereck die Kugel im dritten Versuch über die Linie (90.+3).

Weil der FC Heidetal parallel überrasch beim VSK Osterholz-Scharmbeck (1:0) gewann, rutscht SPA auf den letzten Tabellenplatz ab. In der Winterpause muss der Aufsteiger die Akkus für die Restrunde laden, bevor im Februar direkt ein Sechs-Punkte-Spiel gegen Treubund Lüneburg (22.2.) ansteht.