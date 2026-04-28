Später Knockout nach schnellem Ausgleich

„Wir hatten uns einiges vorgenommen, der angestrebte Dreier war auch möglich, doch der schnelle Ausgleich war entscheidend, und nach dem zweiten Gegentor waren wir nicht mehr so präsent – auch vom Kopf her –, um dem Spiel noch eine Wende zu geben“, so 09-Trainer Martin Hauswald. Dachwig begann wie die Feuerwehr, war sofort präsent und setzte die Heimelf unter Druck. Nach einem Ballgewinn zog Schindler in guter Position aus 17 Metern ab, verfehlte aber das Tor (2.). Eine flach ausgeführte Ecke erreichte Baumgarten, der direkt abzog und Julian Knoll zu einer Glanzparade zwang (4.), dann kam erneut Schindler zum Abschluss, dessen Schuss jedoch geblockt wurde (7.). Nach etwa einer Viertelstunde fanden die Hausherren besser in die Partie und erzielten Wirkung. Pech hatte Anton Lvov, der aus der Distanz nur den Innenpfosten traf, von dort sprang der Ball zurück (14.). Anschließend wehrte Machts nach einer Ecke Brooklyn Menges Kopfball auf der Linie ab (15.). Danach landete Ben Lucas Kunz’ Schuss aus spitzem Winkel am Außennetz (35.). Nach Vorlage von Kunz zischte Lukas Scheurings Knaller aus halbrechter Position knapp am langen Pfosten vorbei (44.).

Gleich nach Beginn des zweiten Durchgangs gingen die Einheimischen in Führung. Einen Steckpass von Patrick Hädrich nahm Lukas Scheuring auf und tunnelte freistehend Torwart Müller (51.). Die Freude darüber währte jedoch nicht lange, denn nach dem Anstoß legte Daniel Trübenbach auf den ungedeckten Oskar Sennewald ab, der den Ball über die Linie drückte (52.). Danach suchten beide Teams die Entscheidung. Zunächst schoss Brooklyn Menge aus Nahdistanz nach einem Freistoß von Janes Grünert über das Tor (55.), dann passte der auf der rechten Seite durchgebrochene Niklas Hoffmann zum freistehenden Anton Lvov, dessen Direktabnahme ein Gästeakteur von der Torlinie ins Feld beförderte (74.). In der Folge lenkte Julian Knoll Trübenbachs Schuss nach einem Solo quer zum Tor von der Strafraumgrenze noch an die Querlatte (78.). Schließlich markierte Artur Machts nach einem Eckball per Seitfallzieher aus Nahdistanz in den Torwinkel das Siegtor für seine Farben (80.). Dieser Treffer zeigte Wirkung, von der sich die Hausherren nicht mehr erholten und ihre zweite Heimniederlage hinnehmen mussten.