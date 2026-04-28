Später Knockout nach schnellem Ausgleich

Am Ende verloren die Arnstädter sogar noch das leistungsgerechte Unentschieden durch einen späten Gegentreffer. Alles in allem siegten die Gäste nicht unverdient, agierten gleichwertig und erspielten sich immer wieder Torgelegenheiten. Arnstadt hielt dagegen, hatte auch seine Möglichkeiten, tat sich aber schwer, das dichte Bollwerk der Fahnerschen zu durchdringen. Dazu gingen zu viele Bälle in der Vorwärtsbewegung verloren, was auch an Ungenauigkeiten im Passspiel lag.
BERICHT von Uwe Vester // SV 09 Arnstadt
Gleich nach Beginn des zweiten Durchgangs gingen die Einheimischen in Führung. Einen Steckpass von Patrick Hädrich nahm Lukas Scheuring auf und tunnelte freistehend Torwart Müller (51.). Die Freude darüber währte jedoch nicht lange, denn nach dem Anstoß legte Daniel Trübenbach auf den ungedeckten Oskar Sennewald ab, der den Ball über die Linie drückte (52.). Danach suchten beide Teams die Entscheidung. Zunächst schoss Brooklyn Menge aus Nahdistanz nach einem Freistoß von Janes Grünert über das Tor (55.), dann passte der auf der rechten Seite durchgebrochene Niklas Hoffmann zum freistehenden Anton Lvov, dessen Direktabnahme ein Gästeakteur von der Torlinie ins Feld beförderte (74.). In der Folge lenkte Julian Knoll Trübenbachs Schuss nach einem Solo quer zum Tor von der Strafraumgrenze noch an die Querlatte (78.). Schließlich markierte Artur Machts nach einem Eckball per Seitfallzieher aus Nahdistanz in den Torwinkel das Siegtor für seine Farben (80.). Dieser Treffer zeigte Wirkung, von der sich die Hausherren nicht mehr erholten und ihre zweite Heimniederlage hinnehmen mussten.