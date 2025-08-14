Der zweifache TV-Torschütze Dominik Bertsch im Zweikampf mit Lorchs Kapitän Manuel Nusser – Foto: Hansjürgen Jablonski

Später Knockout in Straßdorf – Sportfreunde scheiden aus dem Pokal aus Verlinkte Inhalte Bezirkspokal Ostwürt. SF Lorch Straßdorf

Wie im Vorjahr endet die Pokalreise für die Sportfreunde Lorch in der 2. Runde. Beim A-Ligisten TV Straßdorf unterlag die Mannschaft von Trainer Kevin Daboci in einer umkämpften Partie trotz zahlreicher Chancen mit 2:3. Der entscheidende Treffer für die Gastgeber fiel kurz vor Spielende.

Bastian Herr (Straßdorf) und Stefan Weida (Lorch) – Foto: Hansjürgen Jablonski

Trotz drückender Hitze begannen beide Mannschaften ohne langes Abtasten und suchten sofort den Weg nach vorne. Straßdorf erwischte den besseren Start und ging in der 11. Minute durch Dominik Bertsch in Führung, nachdem Lorch zuvor bereits gefährlich vor dem gegnerischen Tor aufgetaucht war. Die Goldwasenelf ließ sich nicht beeindrucken und glich in der 23. Minute aus, als Tom Heinrich sich im Strafraum durchsetzte und den TVS-Keeper überwand. Mit zwei gefährlichen Distanzschüssen zeigten Stefan Weida und Adrian Schwarz ihre Klasse, verfehlten jedoch knapp. Bis zur Pause hielten beide Abwehrreihen weiteren Angriffen stand, sodass es mit einem 1:1 in die Kabinen ging.

Tom Heinrich erzielte für Lorch den Ausgleich – Foto: Hansjürgen Jablonski

Nach Wiederanpfiff drängte Lorch auf den Führungstreffer, der in der 58. Minute fiel: Ein Schuss von Weida konnte zunächst abgewehrt werden, doch Robin Bopp stand goldrichtig und verwandelte den Nachschuss zum 1:2. In der Folge warfen die Hausherren alles nach vorne, während Lorch mehrere gute Chancen ungenutzt ließ, um „den Sack zuzumachen“. Heinrich, Weida und Hinderer hatten mehrfach die Möglichkeit zu erhöhen, scheiterten jedoch knapp.

Belohnte sein überragendes Spiel mit dem zwischenzeitlichen Führungstreffer: Robin Bopp – Foto: Hansjürgen Jablonski