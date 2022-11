Später Knockout: Gökdemir trifft zum umstrittenen Siegtreffer LSK verliert Heimspiel in der Nachspielzeit

Es ist zum Verzweifeln: Nach dem wichtigen Sieg in der Vorwoche hätte der Lüneburger Sport-Klub Hansa gerne einen weiteren Dreier nachgelegt. Was dem LSK im Heimspiel gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen aber auf keinen Fall hätte passieren dürfen ist, dass sie in der Nachspielzeit die 0:1-Niederlage hinnehmen mussten.